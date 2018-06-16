Владимир Путин простился с режиссером Станиславом Говорухиным

Говорухин скончался в четверг на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин приехал в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя проститься с режиссером Станиславом Говорухиным. Об этом пишет РИА Новости.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Режиссер Сагдиев о Говорухине: в Узбекистане учились на его работах

Президент возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к вдове Говорухина, чтобы лично выразить соболезнования.

После церемонии прощания глава государства поделился с журналистами своими воспоминаниями о Говорухине.

"Мы, рядовые зрители, к коим себя отношу и я, и сейчас хотел бы сказать от их имени, когда мы смотрим на экран, мы видим игру любимых актеров, нас увлекает сюжет, и, как правило, мы не вспоминаем о человеке, который стоит за кадром и которого не видно, но который все это сделал. А именно он, режиссер, как дирижер большого симфонического оркестра, выбирает само произведение, отбирает исполнителей, прежде всего солистов, он заставляет звучать инструменты и делать выразительную паузу", — заявил Путин, добавив, что Говорухин "умел это делать гениально" и "был настоящим большим художником".

По его словам, Говорухин "был человеком избранным, на нем была и с ним всегда останется, уже в другой жизни, за облаками, печать Господня, на нем она точно была и есть".

"Его звезда будет ярко светить на небесах, и миллионы людей будут помнить о нем. И в моем сердце он останется навсегда. Я приношу искренние соболезнования его родным и близким, его друзьям, коллегам и ученикам", — заключил глава государства.

Путин в четверг направил соболезнования родным и близким режиссера. Глава государства и режиссер были знакомы многие годы. Говорухин был доверенным лицом Путина на президентских выборах, в том числе прошедших в 2018 году, и одним из сопредседателей центрального штаба Общероссийского народного фронта – движения, созданного в поддержку Путина.