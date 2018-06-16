UzAirways приобретет новые самолеты Airbus A320neo

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Авиакомпания UzAirways приобретет новые узкофюзеляжные самолеты Airbus A320neo. Об этом сообщает nuz.uz со ссылкой на пресс-службу НАК.

Перевозчик намерен купить в лизинг четыре самолета семейства Airbus A320 классической модификации и Airbus A320neo.

"Это улучшенные версии узкофюзеляжных пассажирских реактивных самолетов. При сопоставимой вместимости в среднем 150-200 мест, обновленные воздушные суда, благодаря более экономичным двигателям и современным наработкам в конструкции фюзеляжа, позволяют значительно экономить горючее", — заявили в "Узбекских авиалиниях".

"Узбекистон хаво йуллари" уже провела встречу с иностранными партнерами по поводу покупки Airbus A320. В ближайшее время НАК примет участие в переговорах и с другими компаниями, предоставляющие воздушные суда в лизинг.