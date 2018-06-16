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Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

UzAirways приобретет новые самолеты Airbus A320neo

© Flickr / Dan Nevill
Общество
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12020

"Узбекистон хаво йуллари" намерена приобрести воздушные суда в лизинг.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Авиакомпания UzAirways приобретет новые узкофюзеляжные самолеты Airbus A320neo. Об этом сообщает nuz.uz со ссылкой на пресс-службу НАК.

Узбекистон хаво йуллари
Пресс-служба "Узбекистон хаво йуллари"
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Перевозчик намерен купить в лизинг четыре самолета семейства Airbus A320 классической модификации и Airbus A320neo.

"Это улучшенные версии узкофюзеляжных пассажирских реактивных самолетов. При сопоставимой вместимости в среднем 150-200 мест, обновленные воздушные суда, благодаря более экономичным двигателям и современным наработкам в конструкции фюзеляжа, позволяют значительно экономить горючее", — заявили в "Узбекских авиалиниях".

"Узбекистон хаво йуллари" уже провела встречу с иностранными партнерами по поводу покупки Airbus A320. В ближайшее время НАК примет участие в переговорах и с другими компаниями, предоставляющие воздушные суда в лизинг.

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Теги:
Узбекские авиалинии, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Узбекистон хаво йуллари, Узбекистан



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