Геннадий Рождественский умер на 88-м году жизни

О месте и времени прощания c дирижером будет сообщено дополнительно.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Народный артист СССР, дирижер, лауреат государственной премии РФ профессор Геннадий Рождественский скончался на 88-м году жизни, сообщила Московская государственная консерватория имени Чайковского.

"Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием сообщает о кончине заведующего кафедрой оперно-симфонического дирижирования, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Российской Федерации, профессора Геннадия Николаевича Рождественского", — говорится в сообщении на сайте консерватории.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно, добавили в консерватории.

С 1974 года Рождественский с перерывами преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории, с 1976 года – профессор, с 2001 года – заведующий кафедрой оперно-симфонического дирижирования.