В Узбекистане установили памятник мультяшному почтальону Печкину

Почтальон Печкин изображен на велосипеде, а на плече у него сидит галчонок. Бронзовый почтальон расположился в городе Ургенче.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Памятник герою мультфильма "Простоквашино" почтальону Печкину установлен в городе Ургенче Хорезмской области.

Бронзовая композиция установлена напротив здания местной почты на улице аль-Хорезми.

© Фото: kun.uz Печкин изображен на велосипеде, а на плече у него сидит галчонок

Как сообщает kun.uz, по задумке маркетологов, Печкин привлечет внимание туристов к региону и станет одним из наиболее значимых в городской жизни.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Мирзиёев объяснил, почему памятник семье Шамахмудова вернулся на место

Почтальон Печкин изображен на велосипеде, а на плече у него сидит галчонок.

Напомним, "Трое из Простоквашино" — это легендарный советский мультфильм-трилогия про деревню, придуманную Эдуардом Успенским. Мультфильм, созданный по повести "Дядя Фёдор, пёс и кот", оказался очень популярным и пользуется любовью не у одного поколения детей.