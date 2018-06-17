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В Узбекистане установили памятник мультяшному почтальону Печкину

В Узбекистане установили памятник мультяшному почтальону Печкину

© Фото: kun.uz
Общество
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Почтальон Печкин изображен на велосипеде, а на плече у него сидит галчонок. Бронзовый почтальон расположился в городе Ургенче.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Памятник герою мультфильма "Простоквашино" почтальону Печкину установлен в городе Ургенче Хорезмской области.

Бронзовая композиция установлена напротив здания местной почты на улице аль-Хорезми.

Печкин изображен на велосипеде, а на плече у него сидит галчонок
© Фото: kun.uz
Печкин изображен на велосипеде, а на плече у него сидит галчонок

Как сообщает kun.uz, по задумке маркетологов, Печкин привлечет внимание туристов к региону и станет одним из наиболее значимых в городской жизни.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Почтальон Печкин изображен на велосипеде, а на плече у него сидит галчонок.

Напомним, "Трое из Простоквашино" — это легендарный советский мультфильм-трилогия про деревню, придуманную Эдуардом Успенским. Мультфильм, созданный по повести "Дядя Фёдор, пёс и кот", оказался очень популярным и пользуется любовью не у одного поколения детей.

Теги:
Узбекистан



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