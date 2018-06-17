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Узбекистанцы за три недели собрали на благотворительность 66 тысяч долларов

© pixabay
Общество
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Большая часть вырученных средств будет распределена для финансовой поддержки малообеспеченных семей.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. На расчетные счета Благотворительного общественного фонда "Вакф" с 25 мая по 14 июня поступило более полумиллиарда сумов. Об это сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

Мобильные операторы Мегафон и Билайн
© Sputnik / Алексей Филиппов
Мусульмане Узбекистана теперь могут оплатить вакф и закят через интернет
Из собранных 525 миллионов суммов свыше 62 миллионов были выделены в качестве финансовой помощи 43 нуждающимся семьям.

Также представительства фонда в Ферганской, Хорезмской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областей оказали помощь более 80 нуждающимся семьям.

Руководитель фонда лично посетил малообеспеченные и потерявших кормильца семьи, проживающих в Алмазарском районе Ташкента.

В настоящее время продолжается работа по передаче денег закята, ушра, фитры и фидьи нуждающимся.

В Шайхантахурском районе Ташкента состоялось открытие отремонтированной соборной мечети Хувайдо
Управление мусульман Узбекистана
В мечетях Ташкента появились инфокиоски для внесения пожертвований
На прошлой неделе у мусульман в Узбекистане появилась возможность совершить платежи в соотвествии с канонами ислама через интернет и сотовую связь. При этом, платежи сгруппированы по трем категориям: хайрия, вакф и закят, фитр, ушр, фидя. Оплата может быть произведена в любой момент с мобильного телефона при помощи различных интерфейсов: через USSD, мобильное приложение Click Uzbekistan и Telegram-бот @clickuz.

Также неделю назад впервые в мечетях Ташкента и и Ташкентской области были установлены информационные киоски для пожертвований.

Теги:
благотворительность, закят, Управление мусульман Узбекистан, Узбекистан



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