Узбекистанцы за три недели собрали на благотворительность 66 тысяч долларов

Большая часть вырученных средств будет распределена для финансовой поддержки малообеспеченных семей.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. На расчетные счета Благотворительного общественного фонда "Вакф" с 25 мая по 14 июня поступило более полумиллиарда сумов. Об это сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.
На прошлой неделе у мусульман в Узбекистане появилась возможность совершить платежи в соотвествии с канонами ислама через интернет и сотовую связь. При этом, платежи сгруппированы по трем категориям: хайрия, вакф и закят, фитр, ушр, фидя. Оплата может быть произведена в любой момент с мобильного телефона при помощи различных интерфейсов: через USSD, мобильное приложение Click Uzbekistan и Telegram-бот @clickuz.
Также неделю назад впервые в мечетях Ташкента и и Ташкентской области были установлены информационные киоски для пожертвований.