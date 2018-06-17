Педагоги и врачи: какого из соотечественников примет Кировская область

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Кировскую область до конца года вернутся 75 квалифицированных соотечественников. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

© Sputnik / Виталий Аньков На дальних берегах: как живут узбекистанцы во Владивостоке

В настоящее время к переезду уже готовятся четыре соотечественника и их семьи. Среди них есть и гражданка Узбекистана — учитель английского и арабского языков.

Также жить и работать в Кировской области будет врач-анестезиолог гражданин Туркменистана с родителями — инженерами-гидрогеологами.

Кроме того, переселяться планируют две гражданки Украины, одна их них акушер в родильном доме, вторая — воспитатель в детском саду.

Первым участникам программы по добровольному переселению предоставят необходимые компенсационные выплаты, медицинские и социальные услуги.