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Воспитатель

Педагоги и врачи: какого из соотечественников примет Кировская область

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Сейчас региона занимается целенаправленной работой по переселению талантливых соотечественников.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Кировскую область до конца года вернутся 75 квалифицированных соотечественников. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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В настоящее время к переезду уже готовятся четыре соотечественника и их семьи. Среди них есть и гражданка Узбекистана — учитель английского и арабского языков.

Также жить и работать в Кировской области будет врач-анестезиолог гражданин Туркменистана с родителями — инженерами-гидрогеологами.

Кроме того, переселяться планируют две гражданки Украины, одна их них акушер в родильном доме, вторая —  воспитатель в детском саду. 

Первым участникам программы по добровольному переселению предоставят необходимые компенсационные выплаты, медицинские и социальные услуги. 

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Теги:
соотечественники, Кировская область



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