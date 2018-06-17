Россельхознадзор вернул в Узбекистан из Домодедово собак без прививок

Также животные прибыли в Россию без разрешения Россельхознадзора на ввоз.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Сотрудники Россельхознадзора в аэропорту Домодедово не пропустили трех прилетевших из Узбекистана собак, которые не были привиты против бешенства. Об этом передает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

© Sputnik / Сергей Мальгавко Россельхознадзор приостановил поставки экзотических животных из РУз

"При проведении пограничного ветеринарного контроля управлением установлено, что животные не вакцинированы против бешенства, а также отсутствует разрешение Россельхознадзора на ввоз", — говорится в сообщении.

Отмечается, что животные возвращены в республику.

Напомним, годом ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию экзотических животных и птиц из Узбекистана. Меры были приняты в связи с тем, что специалисты во время визита в РУ нашли подтверждения фактов незаконной отгрузки экзотических животных из республики.