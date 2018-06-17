Серьезно о юморе и мультфильмах: Sputnik побывал в гостях у Обида Асомова

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik, Шахноза Турабекова. С появлением этой новости всех стал очень интересовать вопрос, продолжит ли Обид Асомов выступать или с головой уйдет в производство мультфильмов. С этим и многими другими вопросами корреспонденты Sputnik Узбекистан отправились в гости к народному любимцу.

Селфи, артист и Instagram

У Обида Асомова в день нашей встречи было небольшое вечернее выступление. Пока мы вместе с ним добирались до места проведения мероприятия, он все время переписывался с поклонниками в Instagram. На его страницу подписано свыше 400 тысяч человек. Артист каждый день выкладывает посты. Асомов признался, что страницу в этой социальной сети открыл не так давно. При этом хейтров и просто негативных комментаторов хватает. Он ежедневно борется с ними. Сначала пытается успокоить, отвечает им так, чтобы больше не хотелось писать гадости, но, если это не срабатывает — удаляет.

"У меня здесь мои поклонники, мой круг общения, люди, которые меня понимают и поддерживают. Я не ленюсь, чищу свой аккаунт от тех, кто пишет только негатив. В этом плане со мной не пошутишь, хоть я и юморист. Сразу ставлю всех на место," — говорит Обид Асомов.

Еще он совсем не любит фотографироваться. А в наше время у каждого есть сотовый телефон с камерой. Как же иногда достают поклонники, признался нам артист. И доходит иногда до абсурда, просят сфотографироваться везде и всюду.

Раньше, вспоминает Асомов, с этим делом было проще. Например, на концерт приходили несколько человек с фотоаппаратом, у которых под конец выступления заканчивалась пленка, поэтому за один раз фотографировалось ползала. Больше просто не оставалось кадров на пленке.

"А сейчас как это происходит?", — продолжает рассказывать он. — "Весной я был приглашен на свадьбу к соседям в Кыргызстан, большая свадьба была, человек на 400. А у меня было заявлено три выступления по 20 минут, и между каждым из них час перерыва. Вы себе представить не можете, что там происходило. Сначала я селфился со всеми 400 гостями, потом с каждым по-отдельности и еще потом по третьему кругу подходили парочки", — сетует артист.

В некоторых странах дошло до того, что артисты нанимают телохранителей от назойливых поклонников.

"Поехали ко мне домой, только там спокойно сможем поговорить", — крикнул нам после выступления Обид Асомов.

И действительно, пока мы дошли до машины, собралось приличное количество людей, чтобы сфотогорафироваться с кумиром.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов в окружении своих поклонников

"Я не против этого, но все должно быть в меру. К тому же, мой учитель Евгений Ваганович Петросян всегда говорил мне, что фотоаппарат забирает энергию. Он в этом убежден и верит в это, и тому много доказательств. К примеру, вы не задумывались, почему экстрасенсы и гадалки могут предсказывать будущее по фото?", — пояснял нам свою позицию артист в машине, пока мы добирались до его гостеприимного дома.

Через несколько минут, мы сидели в уютном дворике, который хозяйская рука Обида Асомова аккуратно благоустраивала много лет. Необычным было здесь огромное количество попугаев. Но обо всем по порядку.

По 50 мультфильмов в год

— В каком состоянии досталась вам Студия мультипликационных фильмов, и какие задачи стоят на ближайшую перспективу?

— К сожалению, студия оказалась в заброшенном состоянии, нет аппаратуры, специалистов, да и само здание уже много лет не ремонтировалось.

Если говорить об истории узбекского мультфильма, надо начинать со времен Советского Союза. Тогда при "Узбекфильме" работал мультцех. Не могу сказать, что выпускали там огромное количество мультфильмов, но кое-что сохранилось. И находится наше наследие в Госфильмофонде России. Они вроде согласны нам бесплатно передать катушки с узбекскими мультфильмами, но у нас нет соответствующего хранилища, которое бы держало определенную температуру. Вот вам еще показатель в каком состоянии студия. Этим вопросом мы сейчас тоже займемся.

© Foto : Из личного архива Алибекова Сергея. Художник Сергей Алибеков: я рисую образы фильмов

Мультфильм и в те времена считался незаконнорожденным ребенком, никто не обращал на него должного внимания. Приведу такой пример. Когда я учился в школе, все пренебрегали рисованием, этот предмет могли преподавать и учитель физики, и пения. Вот, примерно, такое отношение долгое время было к этому виду искусства. Но несмотря на все эти трудности, в Узбекистане сложилась своя плеяда специалистов этого дела — Светлана Муратходжаева, Зиновий Ройзман, Назим Туляходжаев, Мавзур Махмудов, Дмитрий Власов.

Спасибо главе государства, и это не просто красивые слова, он обратил внимание на кино и мультипликационные фильмы, нам выделили большие средства, дали госзаказы. Если раньше Студия мультфильмов в год выпускала 2-3 заказа, сейчас нам сразу дали пять. Плюс к ним, до нового года мы должны сделать еще 15 мультфильмов. Еще до конца этого года нам должны доставить самую новейшую аппаратуру, которая позволит нам снимать мультфильмы в формате тридемакс.

В 2020 году Студия мультипликационных фильмов должна выпускать 50 мультиков в год.

— Как вас приняли в студии в качестве начальника, ведь для многих вы любимый юморист?

— Когда меня представляли, не все поверили, а некоторые женщины, не скрывая эмоций тут же начали звонить родственникам и говорить: "У нас знаешь, кто начальник теперь — Обид Асомов с "Кривого зеркала", наш который там!".

Я ведь не сразу дал ответ, когда ко мне поступило такое предложение. Сначала изучал документы, пообщался с людьми. Потом уже решил, что надо идти выправлять ситуацию.

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Многие, наверное, задаются вопросом, почему именно меня выбрали. Я много работал над созданием мультфильмов, озвучил порядка 20. Всегда любил это делать, и говорил, что, если надо, приду на озвучку бесплатно.

Мультфильм — это история, его могут каждый день показывать, а могут через 20-30 лет вспомнить о нем. У него есть два главных качества, за которые все любят это искусство и делают его уникальным: это должна быть короткая история и обязательно смешная. А создать такой продукт всегда было сложно, но безумно интересно.

А еще я неплохо разбираюсь в картинках, с четвертого класса рисую, окончил художественный колледж имени Бенькова, причем с отличием. Тогда меня направили в Москву, но я не поступил в художественный институт Сурикова. И, вернувшись домой, подал документы в Ташкентский театральный институт имени Островского, на факультет книжной графики (сейчас — Государственной институт искусств).

Так сложилось, что я его не окончил, бросил на последнем курсе, потому что стал уже тогда популярным и ездил по стране выступать. Но то, чему я научился в этих учебных заведениях, позволяет мне говорить о том, что я хорошо понимаю художественную стилистику. К сожалению, были такие времена, когда директорами студии назначались люди совершенно далекие от мира искусства. И у многих мультипликаторов до сих пор остались ужасные воспоминания о тех временах. В общем, пока на студии приняли меня хорошо, с надеждой.

— Благодаря вашему назначению все вновь заговорили об узбекском мультфильме.

— И я очень рад тому, что это произошло. То, что весь мир обратил внимание на мультфильм через меня — это наш общий успех, то есть люди узнали, что у узбеков тоже есть мультфильмы. До этого мало кто знал, что в Узбекистане производят мультфильмы.

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У нас очень дружный коллектив, но нас пока очень мало. Многие специалисты в свое время просто убежали из студии. Я сейчас активно выхожу в эфиры, потому что таким образом зазываю назад работников, а также нашу творческую молодежь. Недавно на Milliy TV прямо в эфире позвал художников и писателей.

Теперь в здании "Узбекфильма", где находится наша студия, каждый день по 10-15 человек ждут меня с утра. Люди приходят с частных студий, из Америки даже ребята приехали, они там работали в этой области, набрались опыта, и теперь хотят поработать над национальным мультпродуктом.

Ко всему этому, мы юридически вышли из "Узбекфильма", стали отдельным государством. У нас теперь есть свой счет, нам выделили приличный бюджет, идет ремонт студии. Теперь у мультипликаторов будет своя звукозаписывающая студия, лаборатория, мастерская по починке техники. В студию, без преувеличения, вдохнули новую жизнь, которую она до этого времени и не знала.

Найти национального мультгероя — главная задача

— А что вы думаете о самих мультиках, какие они должны быть, ведь это один из лучших воспитателей современности?

— Я глубоко убежден, что ребенка надо воспитывать с пеленок. Есть даже такая притча: к Ибн Сино пришел человек и спросил, когда нужно начинать воспитывать ребенка. И он в ответ поинтересовался возрастом его дитя. Оказалось, ему год и два месяца. Ибн Сино подытожил: "Вы опоздали ровно на год и два месяца, ребенка надо воспитывать с рождения".

Мне очень не нравится, когда наши дети сидят и смотрят трансформеров или мультфильмы с явным насилием и жестокостью. К примеру, там убивают, захватывают мир и тому подобное. Или дети играют в такие компьютерные игры, и потом гордо заявляют, что убили всех вражеских солдат. Родителям нравится то, что, взяв в руки планшет, ребенок сидит тихо. Но, во-первых, сидячий образ жизни вреден в их возрасте, им надо бегать, во-вторых, они теряют зрение, и в-третьих, они совершенно не умеют общаться, потому что все время наедине с гаджетом.

Я не говорю, что это сплошь и рядом, но таких мультфильмов много. Есть добрые и качественные, но их мало. Даже в этих хороших мультиках нашим детям прививается западная культура. К примеру, все разговаривают на "ты". Мы в Узбекистане обращаемся на "вы" к родителям и старшим. И выходит такая ситуация сейчас, что узбек в Ташкенте воспитывается по западным канонам. А хотелось бы, чтобы сохранялась наша самоидентичность. И вот это наша главная и самая сложная задача.

— И как вы намерены ее решать?

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— Изменения не придут сразу, завтра или послезавтра. Если мы даже сегодня запретим показывать эти мультфильмы, наши отечественные, к сожалению, смотреть не будут. Надо чтобы наши дети привыкли смотреть узбекские мультики. А на это необходимо время и качественный продукт.

У нас пока же странная цепочка существует: государство выделяет нам средства, мы снимаем мультфильмы, и потом снова передаем их государству. Здесь цепочка обрывается, куда деваются потом эти фильмы, кто их транслирует и как часто — большой вопрос. Сейчас я разбираюсь в этом деле, потому что государственные каналы точно должны транслировать отечественные мультики, но там их практически нет. И связи как таковой между нашей студией и гостелеканалами нет. Все это предстоит отрегулировать.

Мне говорят, у нас мало мультфильмов и их уже все показали. Но я задаюсь логическим вопросом: 25 лет в стране каждый год снимались в среднем по три мультфильма в год, где они? Неужели если найти их, нам нечем будет сейчас заполнить эфир?

© Foto : Из личного архива Что мешает узбекскому кино и фильмам из СНГ тягаться с Голливудом

Я всем сердцем желаю, чтобы телеканал Bolajon начал минимум по 10 минут показывать наши мультики, чтобы дети привыкали. Надо потихоньку наши мультфильмы вводить в эфиры, и сразу же набирать обороты, снимать новые, заменить трансформеров на героев из Узбекистана.

У нас также есть полнометражные мультипликационные фильмы. Ведь на них сегодня ходят во всех странах мира, в том числе и у нас в кинотеатры. Это тоже особенная традиция и культура, а почему бы не ходить на наш отечественный мультипликационный фильм.

— Зарубежные мультипликационные кампании тратят огромные бюджеты на создание этих фильмов, мы сможем конкурировать?

— Если мы будем все время сетовать на финансы, никуда не придем, и даже не сдвинемся с места. Я вам откровенно говорю, сейчас у нас такое ужасное состояние, но есть поддержка государства. Столько лет Дмитрий Власов получал призовые места в международных конкурсах. Люди хотят работать, сейчас к ним наконец-то придет достойная оценка труда.

В Индии не показывают западные фильмы, там все хорошее берут за основу и снимают свою версию. Я видел фильм "Телохранитель", "Коммандо", "Приведение". Они сняли тоже самое, но со своими героями и в своих реалиях. Почему? Чтобы народ не привыкал к западному образу жизни. И мультфильмы — то же самое. Поэтому индусы так патриотичны к своей родине. Есть в Индии кинотеатры, где показывают западные фильмы, но там билеты в пять-шесть раз дороже. Поэтому все идут на фильм с таким же сюжетом и названием, снятый в Болливуде. Может быть этот механизм позаимствовать по поддержке отечественного мультпродукта?

Но даже не это сейчас занимает мою голову. Главная задача — найти национального героя. Когда-то для нас всех им был Винни Пух, Крокодил Гена и Чебурашка. В России, кстати, нашли их — это Маша и Медведь. Причем как показала жизнь, создатели больше заработали не на самом мультфильме, а на бренде.

Мои внуки очень любят диснеевских героев, у каждого он свой. Я, когда был в США, приобрел им костюмы любимых персонажей, заплатил неимоверные деньги, потому что покупал в фирменном магазине Диснея. Очень хочу дожить до тех дней, когда у нас родители будут покупать в фирменном магазине нашей студии костюмы национальных мультгероев.

— В поиске этих героев будете проводить конкурсы?

— Обязательно. У нас, к сожалению, пока нет своего веб-сайта, но как он появится, первым делом мы объявим этот конкурс с призовым фондом. Участникам необязательно надо будет хорошо рисовать, они смогут позвонить и рассказать, каким видят главного персонажа.

Все комики — серьезные люди

— Обид Агзамович, вы на протяжении всего нашего интервью очень серьезный. Я знаю, что вы долгое время работали в ансамбле МВД. Это там выработалась эта твердость во взглядах?

— Да, я действительно 18 лет проработал там, но я никогда не стоял в строю, даже не служил в армии, меня не взяли из-за роста. А пригласил нас в начале 90-х министр Зокиржон Алматов, сказал, что коллективу нужны хорошие артисты, чтобы воспитывать нашу молодежь. Из ансамбля МВД ушел в звании майора, перешел тогда работать на ТВ.

Вообще я нестрогий человек, могу смеяться, отдыхать, но на работе я сосредоточен, а дома с внуками, вы бы меня видели! Я сразу превращаюсь в их ровесника.

© Sputnik / Минкевич Мастер сатирических перевоплощений: 105 лет со дня рождения Райкина 15

По сути все великие юмористы были очень серьезными людьми: Чарли Чаплин, Аркадий Райкин, тот же Евгений Петросян. Это он на сцене такой: "А, здра-а-а-вствуйте, ха-ха, ха", а за кулисами он очень строгий человек, всегда серьезный. Как пела Алла Пугачева: "Я Арлекино — шут на сцене, но, когда снимаю маску, я грустный и совсем другой".В семье я, наверное, больше феодал, самый главный человек. Это не значит, что меня тут все боятся, но мое слово — превыше всего. У детей должен быть авторитет, к которому они питают уважение и учатся у него жизни. А я с удовольствием делюсь с ними своим опытом. Еще люблю заниматься с внуками. Они все сейчас в возрасте почемучек. Все любят меня до безумия, потому что я всегда на всех их сто вопросов отвечаю до мелочей, другие наши старшие, им говорят: некогда, иди поиграй. А я всегда им все объясняю, не ленюсь. Вместе ходили недавно на озвучку мультфильма, всем понравилось. А я гордился тем, что не растерялись.

Сцена — это моя работа. Обычно на мероприятиях, когда я сижу среди гостей и просто общаюсь с людьми, ко мне обязательно подойдет человек и спросит: "Вы не болеете случайно, вы какой-то сегодня очень серьезный". Я вообще-то всегда такой. Артисту ни в коем случае нельзя быть везде одинаковым.

Мечты о детях и внуках

— Если внуки захотят в дальнейшем пойти по вашей стезе, на сцену, поддержите их?

— Дети не пошли по моим стопам. Я рад этому. Никто не захотел, хотя они все участвовали в моих делах. Дочери Дилором и Наргиза сыграли в художественных фильмах, сын тоже участвовал в съемках телевизионного фильма, ему досталась главная роль. Но я их не заставлял и не устраивал их "по блату" ни в театральный институт, а там бы взяли их, потому что они мои дети. Не хотел этого. Если дети действительно одаренные, они итак прорвутся. Мои сами не захотели. Быть сыном артиста и выступать на сцене — это вдвойне сложно, всегда сравнивают. Для меня главное, чтобы и дети, и внуки были хорошими людьми. Если у кого-то действительно проявится талант, и он захочет идти по этому пути, я всегда поддержу.

— Недавно в местных СМИ появился ваш комментарий относительно ситуации в ташкентском филиале Российского государственного университета нефти и газа Губкина. Ваш сын тоже был ранее оттуда отчислен. Почему вы так болезненно отреагировали, ведь во все времена за неуспеваемость выгоняли студентов из вузов?

— Я не утверждаю, что мой сын гений, он хороший парень, учился неплохо. Но что-то пошло не так с предметом "высшая математика", он дважды не сдал сессию. А аттестовывал именно эту дисциплину преподаватель из Москвы. Когда он приезжал в Ташкент, я встречался с ним, хотел узнать, что с моим сыном не так. Помню, как педагог, встречая меня спросил: "А почему вы считаете, что сын артиста должен быть непременно нефтяником?". А что в этом плохого? Он взрослый человек, сам выбрал эту профессию. Сам поступал, сколько готовился, и тут такая неприятная ситуация.Вроде мы переговорили, показалось тогда, что дело поправимое, сын готовился к пересдаче. Но через полгода снова получил уже за следующую сессию и снова по этому предмету незачет.

В результате сыну, по рекомендации ректора, было предложено взять академический отпуск. Однако каково было мое удивление, когда я узнал, что сын написал заявление об отчислении из института по собственному желанию.

Я как любой любящий родитель нашел время и встретился с ректором, мне он тогда объяснил, что это стандартная процедура, и через год мы снова сможем восстановиться. Но год прошел, и выяснилось, что сын восстановится уже не может. Ситуация вышла странная.

Юмор не должен быть пошлым

Foto, Из личного архива команды Капитан команды КВН International: планируем отдохнуть, но это не точно

— Странно, что у нас люди не знают, но "Кривое зеркало" закрылось, и с того времени пошел третий год. И это правильно, мы стали повторятся, и артисты, и авторы. Программа выходила в эфир 10 лет. За эти годы были сняты 98 передач. Евгений Ваганович открыл новую передачу "Петросян-шоу", взял молодых пародистов.

А то, что показывают по телеканалу "Россия" — запись прошлых лет, поэтому все до сих пор убеждены, что я в Москве на съемках. И как покажут очередную передачу, мне звонят и говорят: "Обид, только что показывали тебя, классно выступил". А это восьмилетней давности шоу. Что тут скажешь, передача живет, и этот юмор умрет нескоро.

— А вот, кстати, есть мнение, что "Кривое зеркало" и "Аншлаг" перестали быть востребованными, потому что пришел Comedy club.

— Я в корне не согласен с этим мнением. У каждой из этих передач есть свой зритель. Иногда смотрю Comedy club, у них есть хорошие выступления, но они не профессионалы, не умеют держаться на сцене. Там же и название клаб, то есть это для 20 человек, можно выходить со сцены и материться, и вообще говорить все, что хочешь. Это модное искусство. У него есть зрители, которые, конечно, не смотрят Петросяна. Но основная масса населения той же России — Якутия, Хабаровск, Омск, Томск, деревни, все они смотрят Петросяна. Они всю жизнь знали его и посещают его выступления.

Нам говорят, что у вас доисторический или мамонтовый юмор. Но если бы людям не нравилось, вы бы, к примеру, тоже не спросили бы меня, как там дела с "Кривым зеркалом" и Петросяном. Потому что у него профессиональный подход, мы учились этому жанру, знаем его классику. А то, что сейчас молодой человек в институте рассмешил троих друзей и матерные анекдоты потравил, это не значит, что он артист.

Увы, но все эти клабы, стендапы и прочее тоже идут к нам с западной культуры. Я любил Галустяна, когда он был в КВН. Я даже записывал его выступления, помните: "Как тебя зовут?" — "Ка-а-тя", и весь зал лежит от смеха, как он это изображал и говорил. Когда эти ребята из камеди были непошлыми, они были лучше.

Этот юмор дошел и до Узбекистана. У нас тоже есть эти стендапы, камеди, но все это несмешно. А появились они, потому что запретили Асомова, ниша была свободной. На сцену вышли "Миллион", "Дизайн", камеди, в общем, пошел плоский и пошлый юмор.

И здесь хочется снова похвалить нового президента, он пришел и сказал — читайте книги. В стране стали объявлять конкурсы по чтению книг, проводить книжные ярмарки, фестивали. Это великое дело!

За эти годы выросло новое поколение. Я спрашиваю у молодых людей, кто такой Гитлер, они не знают. Я за голову хватаюсь. Как так? Что тут еще скажешь?! Не читали, не учили.

Нынешние дети в возрасте 3-5 лет не будут смотреть камеди, когда вырастут. Я за это ручаюсь. Вы на них посмотрите, они учат английский, занимаются ментальной математикой, с детства приобщаются к спорту. В таком маленьком возрасте они все чему-то учатся. Растет совершено новое поколение. Эти дети будут читать книги.

Но наш юмор надо возвратить на свое место. Нет, к сожалению, у нас такой школы, и при институте искусств, нет факультета, где бы преподавали жанр в его классическом виде.

Хобби — красивые птицы

— Когда у вас проснулась любовь к пернатым, у вас ведь целая коллекция попугаев?

— В детстве, мама подарила двух волнистых попугаев, с этого все и началось. Сам не могу понять, почему я их люблю. Доходов от них нет, они очень дорогие, требуют особого ухода. Но главное объяснение — они красивые, а я же в душе художник.

Associated Press Четкая чечетка от попугая Тоторо

Это, конечно, моя болезнь, если я за пределами Узбекистана, сразу посещаю зоомагазин. Каких только видов попугаев у меня не было. Сам кормлю, чищу клетки, но, когда у меня нет времени, сын ухаживает за ними. Если они выводят яйцо, я так радуюсь, как своим детям не радовался, наверное. Бегаю, проверяю, смотрю. Сейчас ары у меня семью создают. Говорят, они 100 лет живут, как люди. У меня шесть лет они, только вот в семью собираются, раньше сами по себе каждый был.

Я обратил внимание, возможно в силу того, что верующий человек, — когда в моей жизни происходит что-то плохое, обязательно умрет один попугай. Случалось, однажды, что самолет еле сел, его так трясло, что думал, все, конец. Домой приезжаю и узнаю, что один из моих любимцев умер. Есть такое поверье, что, если живность в доме умирает, она уходит за тебя или какой-то грех забирает.

— И последний вопрос: сольные концерты давать будете или пока возьмете паузу?

— Я очень хотел бы дать в этом году концерт. В прошлом году я увидел, как публика по мне соскучилась, снова почувствовал контакт с ней. К сожалению, мое молчание было долгим.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов

Для артиста концерт — это не просто заряд энергии, а смысл его жизни на сцене. Мечтаю подарить сюрприз для зрителей. Очень хочу, чтобы мои российские друзья и коллеги по юмористическому цеху приехали уже этой осенью к нам. И мы бы порадовали узбекистанцев, чтобы все посмеялись от души. Ведь смех, как известно, продлевает жизнь и делает ее лучше!