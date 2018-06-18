Узбекистанцы просят власти упростить оплату коммунальных услуг

Граждане подготовили петицию, в которой объяснили, что процесс заполнения квитанций и простаивание в очередях отнимают много времени, а большинство касс работает только в будние дни с 9:00 до 18:00, что неудобно для работающих граждан.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Граждане Узбекистана обратились к властям с просьбой ликвидировать бюрократию при оплате коммунальных услуг.

На портале коллективных обращений Meninig Fikrim появилась петиция "О необходимости внедрения «личных кабинетов", в которой граждане просят упростить оплату счетов в сфере ЖКХ.

Автор обращения пишет, что до сих пор подавляющая часть населения вынуждена ходить в кассы для оплаты счетов по коммунальным услугам.

Причина этого — отсутствие подтверждения пополнения счета со стороны поставщика услуг при альтернативных способах оплаты, к примеру, через систему Click. Кроме того, нет "личного кабинета" клиента, где человек мог бы увидеть подтверждение поступления средств и СМС-информирования Пользователям приходится хранить квитанции об оплате, чтобы доказать отсутствие долгов.

© Sputnik / Александр Кряжев В Узбекистане подорожали услуги ЖКХ и транспорт

При этом указывается, что процесс заполнения квитанций и простаивание в очередях отнимают много времени, а большинство касс работает только в будние дни с 9:00 до 18:00, что неудобно для работающих граждан.

Такая система увеличивает количество неплательщиков, считает автор петиции.

Подписавшие петицию просят создать на официальных сайтах всех поставщиков коммунальных услуг «личные кабинеты» пользователей, где можно будет увидеть свой баланс и историю платежей.