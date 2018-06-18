Роскошь под снос: в Ташкенте начали ломать банкетный зал Ezidiyor

Владельцам торжественных банкетных залов Ezidyor и Mumtoz выделят другие помещения.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В Ташкенте начался снос здания банкетного зала Ezidiyor.

Работы начались в Шайхантахурском районе в воскресенье, 17 июня.

Напомним, ранее хокимият объявил, что владельцам торжественных банкетных залов Ezidyor и Mumtoz выделят другие помещения.

В частности, вместо Ezidyor владельцу отдадут зал торжеств Versal на проспекте Беруни, а хозяину Mumtoz — помещение ресторана Sayohat, который финансируется из средств городского бюджета.

Решение о сносе помещений связано со строительством объекта Tashkent City, расположенного на территории махали "Укчи".