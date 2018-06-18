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Пассажирка метро пользуется планшетным компьютером

В метро Ташкента заработал Wi-Fi

© Sputnik / Александр Кожохин
Общество
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Услуга появилась на двух станциях – "Пахтакор" и "Алишер Навои" в тестовом режиме, пока интернет не имеет выхода к внешним сайтам.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В ташкентском метро в июне появился Wi-Fi, сообщает портал "Народное слово".

Пользователь за работой
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Да будет Сеть: Узбектстан доведет внешний интернет-канал до 1,2 Тбит/с

Он работает на станциях "Пахтакор" и "Алишер Навои" и пока не имеет выхода к внешним сайтам.

Пассажиры могут пользоваться сетью только для ознакомления с развлекательными ресурсами метрополитена – книгами, музыкой и полезной информацией.

В ближайшее время могут появиться доступ к СМИ и электронные гиды по достопримечательностям республики.

Тестовый режим специалисты предполагают завершить ко Дню независимости, 1 сентября.

Кроме того, в метро может появиться и сотовая связь.

Открытый Wi-Fi на прошлой неделе заработал и в новом терминале в аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова.

Кроме того, к услугам пассажиров аэропорта – магазины Duty Free, пункты обмена валюты, кафе-бары и киоски продажи сим-карт.

Теги:
Ташкентский метрополитен, Интернет, wi-fi



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