В метро Ташкента заработал Wi-Fi

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В ташкентском метро в июне появился Wi-Fi, сообщает портал "Народное слово".
Он работает на станциях "Пахтакор" и "Алишер Навои" и пока не имеет выхода к внешним сайтам.
Пассажиры могут пользоваться сетью только для ознакомления с развлекательными ресурсами метрополитена – книгами, музыкой и полезной информацией.
В ближайшее время могут появиться доступ к СМИ и электронные гиды по достопримечательностям республики.
Тестовый режим специалисты предполагают завершить ко Дню независимости, 1 сентября.
Кроме того, в метро может появиться и сотовая связь.
Открытый Wi-Fi на прошлой неделе заработал и в новом терминале в аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова.
Кроме того, к услугам пассажиров аэропорта – магазины Duty Free, пункты обмена валюты, кафе-бары и киоски продажи сим-карт.