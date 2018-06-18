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Достопримечательности Республики Узбекистан

Узбекистан признан пятым по безопасности среди стран мира

© Flickr / Asian Development Bank
Общество
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Всего в докладе рассмотрели 142 государства, самым безопасным признали Сингапур, второе место досталось Норвегии.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Республика Узбекистан заняла пятое место во всемирном рейтинге безопасности, сообщается в докладе международной организации Global Law and Order.

Флаг Узбекистана
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан занял 104-е место в рейтинге миролюбивых стран

Всего в докладе рассматривается 142 страны, самой безопасной признан Сингапур, за ним идут Норвегия, Исландия и Финляндия.

Кроме того, в отчете приводится рейтинг государств, в которых наиболее безопасны прогулки в ночное время. В нем Узбекистан занимает девятое место, лидирует также Сингапур. Таджикистан получил седьмое место.

Напомним, что в прошлом году Узбекистан занимал в этом рейтинге второе место, на первом месте был все тот же Сингапур, на третьем – Исландии, на четвертом – Туркменистан.

При этом в списке миролюбивых стран, опубликованном в начале июня Международным институтом экономики и мира, Узбекистан занимает 104-е место. На ближайших строчках располагаются и страны Центральной Азии – Кыргызстан (108-я), Таджикистан (114-я), Туркменистан (119-я).

Теги:
доклад, безопасность, рейтинг



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