Узбекистан признан пятым по безопасности среди стран мира

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Республика Узбекистан заняла пятое место во всемирном рейтинге безопасности, сообщается в докладе международной организации Global Law and Order.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Узбекистан занял 104-е место в рейтинге миролюбивых стран

Всего в докладе рассматривается 142 страны, самой безопасной признан Сингапур, за ним идут Норвегия, Исландия и Финляндия.

Кроме того, в отчете приводится рейтинг государств, в которых наиболее безопасны прогулки в ночное время. В нем Узбекистан занимает девятое место, лидирует также Сингапур. Таджикистан получил седьмое место.

Напомним, что в прошлом году Узбекистан занимал в этом рейтинге второе место, на первом месте был все тот же Сингапур, на третьем – Исландии, на четвертом – Туркменистан.

При этом в списке миролюбивых стран, опубликованном в начале июня Международным институтом экономики и мира, Узбекистан занимает 104-е место. На ближайших строчках располагаются и страны Центральной Азии – Кыргызстан (108-я), Таджикистан (114-я), Туркменистан (119-я).