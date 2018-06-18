В Самарканде прекратили строительство в русской части города

В связи с жалобами местных жителей и защитников архитектурного наследия принято решение остановить ведущиеся в исторической части работы и перепланировать территорию с учетом сохранения памятников.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Власти Самарканда приняли решение прекратить строительные работы в так называемой русской части древнего города. Анализ ситуации показал, что возведение высотных зданий вблизи исторических объектов может привести к их повреждению, а также изменить облик этого района.

Как сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан представитель хокимията Самаркандской области, утром 18 июня все строительные работы в районе улицы Пушкина прекращены. Специальным ведомствам поручено проанализировать ситуацию и разработать новый план благоустройства и щадящей застройки этой территории.

В частности, как пояснили чиновники, в этом районе запрещено будет возводить постройки высотой более трех этажей (включая цокольный). Также объекты должны вписываться в общий ансамбль и не нарушать облик окрестностей, формировавшийся на протяжении почти полутора веков.

Пресс-служба хокимията Самарканда Что ответил хокимият Самарканда по поводу строительства в центре города

Сохранившиеся старинные постройки времен Российской империи будут реконструированы с сохранением внешнего вида и планировки. Кроме того, этот район Самарканда, который сегодня мало интересует гостей, превратят в новый туристический городок.

Ранее местные жители русской части Самарканда забили тревогу, когда рядом с памятниками архитектуры началось активное строительство. В частности, среди двух-трехэтажных построек планировалось возвести многоэтажку и большой комплекс медицинского института.