Комплекс Имама Аль-Бухари расширят на 60 гектаров

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Мемориальный комплекс Имама аль-Бухари, расположенный в селе Хартанг Пайарыкского района Самаркандской области, будет отреставрирован и расширен.
Об этом сообщил хоким Самаркандской области Туробжон Джураев на собрании, посвященном презентации нового проекта комплекса.
Согласно новому проекту, в комплексе будут построены следующие объекты:
— одна большая четырехэтажная гостиница, шесть трехэтажных и 20 двухэтажных гостиниц;
— супермаркет, торговый центр, рынок;
— 16 сувенирных лавок;
— амфитеатр, детская площадка;
— баня, две комнаты для омовения;
— чайхана, ресторан;
— три автомобильных парковки и мини-банк.
Указывается, что дорога, проходящая через село Хартанг, будет огибать его на расстоянии 5 километров.
Что касается близлежащих домов и нежилых помещений, то они будут снесены.
"В связи с реконструкцией комплекса 164 близлежащих дома и 30 нежилых построек будут снесены. В настоящее время это активно осуществляется", — говорится в сообщении.
Также хокимият области приглашает предпринимателей, заинтересованных в строительстве объектов в рамках данного проекта.
Напомним, что комплекс Имама аль-Бухари, который существует сегодня, был открыт 23 октября 1998 года — к 1225-летию великого ученого. До этого мавзолей был в заброшенном состоянии.
Имам аль-Бухари — почитаемый во всем исламском мире ученый, богослов, который написал вторую по значению книгу после Корана — "Энциклопедию хадисов", объясняющую простым языком и наглядными примерами суры Корана. Поэтому для мусульман всего мира могила Имама аль-Бухари является важнейшим местом паломничества после Мекки.