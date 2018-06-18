Комплекс Имама Аль-Бухари расширят на 60 гектаров

Согласно проекту, вокруг комплекса Имама аль-Бухари вырастут гостиницы, торговые и ремесленные центры, рынок и амфитеатр.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Мемориальный комплекс Имама аль-Бухари, расположенный в селе Хартанг Пайарыкского района Самаркандской области, будет отреставрирован и расширен.

Об этом сообщил хоким Самаркандской области Туробжон Джураев на собрании, посвященном презентации нового проекта комплекса.

"Согласно проекту, разработанному ГУП "ЎзшаҳарсозликЛИТИ", территория комплекса составит 60,4 гектара, при этом комплекс будет полностью реконструирован", — говорится в сообщении хокимията.

Согласно новому проекту, в комплексе будут построены следующие объекты:

— одна большая четырехэтажная гостиница, шесть трехэтажных и 20 двухэтажных гостиниц;

— супермаркет, торговый центр, рынок;

— 16 сувенирных лавок;

— амфитеатр, детская площадка;

— баня, две комнаты для омовения;

— чайхана, ресторан;

— три автомобильных парковки и мини-банк.

Указывается, что дорога, проходящая через село Хартанг, будет огибать его на расстоянии 5 километров.

Что касается близлежащих домов и нежилых помещений, то они будут снесены.

"В связи с реконструкцией комплекса 164 близлежащих дома и 30 нежилых построек будут снесены. В настоящее время это активно осуществляется", — говорится в сообщении.

Также хокимият области приглашает предпринимателей, заинтересованных в строительстве объектов в рамках данного проекта.

Напомним, что комплекс Имама аль-Бухари, который существует сегодня, был открыт 23 октября 1998 года — к 1225-летию великого ученого. До этого мавзолей был в заброшенном состоянии.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в апреле 2017 года объявил о построении Научного центра по изучению исламской культуры рядом с комплексом Имама аль-Бухари. В настоящий момент строительство данного комплекса подходит к завершению.

Имам аль-Бухари — почитаемый во всем исламском мире ученый, богослов, который написал вторую по значению книгу после Корана — "Энциклопедию хадисов", объясняющую простым языком и наглядными примерами суры Корана. Поэтому для мусульман всего мира могила Имама аль-Бухари является важнейшим местом паломничества после Мекки.