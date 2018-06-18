Донорская акция пройдет в торговом центре в Ташкенте

В здании центра будет оборудована специальная зона, где все желающие, не имеющие противопоказаний, смогут сдать кровь 21-23 июня.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Благотворительная акция, приуроченная ко дню донора крови состоится в семейном комплексе Next в Ташкенте 21-23 июня.

В торговом центре будет оборудована специальная зона, где все желающие, не имеющие противопоказаний, смогут стать донорами. Процедура сдачи крови безопасна и занимает всего 20-30 минут.

Акцию торговый центр проведет совместно с Республиканским центром переливания крови.

Донорская кровь ежедневно требуется пациентам, нуждающимся в хирургическом вмешательстве, пострадавшим в ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях, роженицам и новорожденным в случаях осложнений, онкологическим больным, больным лейкозом, гемофилией и другими заболеваниями.