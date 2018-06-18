МИД Узбекистана и Всемирный банк обсудили проекты по спасению Арала

За последние 55 лет площадь моря уменьшилась втрое, объем воды в 15 раз, исчезла рыба.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Делегация Всемирного банка (ВБ) на переговорах в МИД Узбекистана обсудила проекты по воде, в частности в регионе Аральского моря.

REUTERS / Shamil Zhumatov Экологический центр ЦА поддержит проекты по спасению Аральского моря

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, в центре среднеазиатских пустынь, Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Однако за последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.

"Восемнадцатого июня в министерстве иностранных дел республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией Всемирного банка во главе со старшим директором по водным вопросам Гуан Чже Ченом", — передает пресс-служба МИД Узбекистана.

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По данным МИД, стороны обсудили практические аспекты сотрудничества между Узбекистаном и ВБ в сфере реализации проектов по водным вопросам, в том числе в рамках Международного фонда спасения Арала (МФСА).

В январе 1993 года Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан создали МФСА. С декабря 2008 года фонд имеет статус наблюдателя в Генассамблее ООН. В течение ближайших трех лет председательство в МФСА осуществляет Туркменистан.