МИД Узбекистана и Всемирный банк обсудили проекты по спасению Арала

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, в центре среднеазиатских пустынь, Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Однако за последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.
"Восемнадцатого июня в министерстве иностранных дел республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией Всемирного банка во главе со старшим директором по водным вопросам Гуан Чже Ченом", — передает пресс-служба МИД Узбекистана.
По данным МИД, стороны обсудили практические аспекты сотрудничества между Узбекистаном и ВБ в сфере реализации проектов по водным вопросам, в том числе в рамках Международного фонда спасения Арала (МФСА).
В январе 1993 года Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан создали МФСА. С декабря 2008 года фонд имеет статус наблюдателя в Генассамблее ООН. В течение ближайших трех лет председательство в МФСА осуществляет Туркменистан.