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Американская певица Anastacia

Американская певица Anastacia даст концерт в Ташкенте

© AFP 2018 / TIZIANA FABI
Общество
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Отметим, однако, что пока в официальном графике гастрольного тура певицы Ташкент не значится.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Американская поп-исполнительница Anastacia выступит с концертом во Дворце искусств "Дружба народов" в Ташкенте.
Как сообщает портал Myday.uz, выступление состоится 2 июля.

Концерт Хулио Иглесиаса
© Sputnik / Григорий Сысоев
Певец Хулио Иглесиас даст концерт в Ташкенте

"На счету у исполнительницы шесть студийных альбомов. Дебютный альбом певицы Not That Kind возглавил чаты Дании, Норвегии и Новой Зеландии, а также европейский чарт European Hot 100 Single", - говорится в сообщении портала.

По итогам 2000 года сингл певицы I'm Outta Love стал золотым в Австрии, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Швеции, а в Великобритании и Франции — серебряным.

Отметим, однако, что пока в официальном графике гастрольного тура певицы Ташкент не значится.

Теги:
Концерт



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