В рамках традиций: в ташкентских KFC запретят алкоголь

Кроме того, для приготовления пищи будут использовать только халяльные продукты.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В ташкентских отделениях ресторана KFC будут использовать только халяльные продукты и запретят продажу алкоголя, сообщает портал "Новости Узбекистана".

© Sputnik / Владимир Песня Не пловом единым: в Узбекистане откроют McDonald's и Burger King

Не смогут посетители употреблять и принесенные с собой алкогольные напитки.

Ранее стало известно, где будут располагаться первые в Узбекистане рестораны KFC – в районе станций метро "Чиланзар" и "Буюк Ипак йули" в Ташкенте и рядом с Вестминстерским университетом. Точная дата открытия пока не сообщается.

В апреле напротив университета началось строительство, рядом появились баннеры, показывающие, каким станет первое заведение в столице.

KFC будет работать 24 часа в сутки, не только в обычном режиме, но и для автовладельцев на вынос.

Кроме того, в ближайшее время в Узбекистане откроют McDonald's и Burger King. Отвечают за работу с иностранными брендами несколько организаций – Госкомтуризма, Торгово-промышленная палата и хокимият Ташкентской области.

KFC – международная сеть ресторанов общественного питания, которая специализируется на различных блюдах из курицы. Название переводится как "Жареный цыпленок из Кентукки". Штаб-квартира располагается в городе Луисвилле в штате Кентукки.