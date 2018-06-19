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Узбекские военные, архивное фото

Военврачи из Узбекистана примут участие в Армейских международных играх в РФ

Пресс служба Минобороны РУз
Общество
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В настоящее время военнослужащие из десяти государств изъявили желание участвовать в международном этапе военно-медицинской эстафеты, проводимой в рамках Армейских международных игр-2018, пояснили в ведомстве.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Военные врачи из Узбекистана примут участие в военно-медицинской эстафете в Санкт-Петербурге, которая пройдёт с 30 июля по 9 августа в рамках Армейских международных игр.

Об этом сообщает Минобороны России.

В настоящее время военнослужащие из десяти государств изъявили желание участвовать в международном этапе военно-медицинской эстафеты, проводимой в рамках Армейских международных игр-2018, пояснили в ведомстве.

Планируется, что для участия в конкурсе профессиональной выучки военных врачей в Санкт-Петербург прибудут команды из Армении, Беларуси, Вьетнама, Зимбабве, Израиля, Ирана, Китая, Мьянмы, Узбекистана и Южно-Африканской республики.

Военнослужащий Вооруженных сил Узбекистана
© Sputnik / Александр Кряжев
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Состязание медицинских сотрудников предполагают соревнования в индивидуальном мастерстве и командном первенстве на лучшего механика-водителя.

Команду составляют: начальник, тренер, переводчик, мужская команда (врач, 3 медспециалиста, водитель, 2 запасных участника), женская команда (врач, 3 медспециалиста, водитель, 2 запасных), 1 представитель техперсонала, 2 человека обслуживания войсковой техники.

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Теги:
Узбекистан, Россия, Политика



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