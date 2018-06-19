В Узбекистане сделали бесплатными шахматные курсы для детей

Однако новый президент Федерации шахмат Дмитрий Ли принял решение об ужесточении отбора на курсы.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Узбекистане отменили плату за курсы по шахматам для детей, сообщает пресс-служба Федерации шахмат Узбекистана.

© Foto : pixabay Илюмжинов предложил признать Узбекистан родиной шахмат

Соответствующее решение принял новый президент организации Дмитрий Ли, он исходит из положения "О спортивных школах в Республике Узбекистан, финансируемых из Государственного бюджет Республики Узбекистан".

Этот документ предусматривает только бесплатное обучение шахматам в спортивных школах.

"По указанию вновь избранного резидента Федерации шахмат Узбекистана в Республиканской специализированной ДЮСШ по шахматам были отменены платные курсы шахмат для детей", - уточняется в сообщении.

При этом ужесточается отбор – с 2018 года все ученики ДЮСШ будут сдавать экзамен по шахматам, которые позволит принимать в группы только самых подготовленных и талантливых детей.

В начале июня президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов предложил официально считать Узбекистан родиной шахмат.

По данным НОК республики, к такому выводу пришли ученые в результате ряда исследований.

В настоящее время Федерация готовит официальное письмо в Международный олимпийский комитет.