Также профильные организации займутся комплексной медико-психологической поддержкой ВИЧ-инфицированных людей.
По мнению властей, таким образом профилактика внутрибольничных инфекций станет более эффективной.
Участники заседания рассмотрят порядок предоставления льгот и преференций и правила перемещения товаров через таможенную границу.
Пресс-группа УВД Джизакской области преобразована в информационную мультимедийную группу УВД Джизакской области.
Новые звания и дипломы об окончании вуза получили курсанты ряда военно-образовательных учреждений Министерства обороны республики.
Также Уткин предложил узбекистанцам помириться, отметив, что "никого не обижал по национальному признаку".
Ревизия показала, что берега и воды канала Салар завалены тоннами мусора, к тому же вода поросла тиной. В скрытых от людских глаз местах валяется свезенный кем-то строительный мусор и бытовые отходы.
Мужчина незаконно срубил 9 деревьев и, по данным биоинспекции при Госкомэкологии республики, нанес материальный ущерб природе и растительному миру на сумму 112 274 644 сумов.
Ранее количественные ограничения ввоза касались только алкоголя, табачных изделий, духов и ювелирных украшений.
Руководство парка пообещало уведомить о нарушениях соответствующие надзорные органы.
Работодатель сообщил, что расходы на перелет, оформление документов, проживание и питание узбекистанцев за все время составили около 3,5 миллиона рублей. Ситуация ставит под риски строительство объектов, на которых они задействованы.
В столице начата продажа проездных для автобусов в виде электронных карт.
В связи с этим органы внутренних дел совместно с Национальной гвардией и группами общественного патрулирования "Фидокор ёшлар" будут патрулировать улицы Ташкента в три смены.
Новые автомобили оснащены всеми необходимыми инспекторам средствами связи, в каждой машине установлена видеокамера.
Путешественники смогут увидеть с высоты птичьего полета горные районы Ташкентской области.
Мусульмане всего мира отметили на прошлой неделе Ураза-байрам — один из главных исламских праздников.
Всемирная организация здравоохранения вскоре опубликует обновленный международный список болезней, в который впервые попадет зависимость от видео- и компьютерных игр.
Сейчас нижняя палата парламента Узбекистана рассматривает законопроект об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.
Пустой постамент символизирует место в обществе тех людей, которые не ставят перед собой никаких целей и не желают работать
Сотрудники ГУВД Ташкента впредь не будут доставлять граждан для установки личности в органы внутренних дел. Идентификация осуществится современными мобильными устройствами.