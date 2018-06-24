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  • Отличная работа: все карточки по делу
    61.0% (61)
  • В целом держал игру, но грубые нарушения надо было пресекать раньше
    17.0% (17)
  • Арбитр дал слишком много воли обеим командам, что привело к общей грубости в матче
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