Лучший блогер Узбекистана рассказала, на что потратит 15 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik, Шахноза Турабекова. Корреспондент Sputnik встретился с чемпионкой, чтобы узнать, на что она потратит завоеванные 15 миллионов сумов.
Во-первых, надо отдать должное организаторам и жюри, они отметили женщину-автора, пишущую на узбекском языке, а их очень мало. Во-вторых, у Шахнозы специфическая тематика личной страницы — социальные проблемы. Есть также отдельная страница — литературный блог.
Именно публикации на социальную тематику были оценены на чемпионате. Он стартовал 12 апреля. Заявки на участие подали около четырехсот блогеров. Они представили на суд жюри, читателей и подписчиков более 470 постов на государственном языке. После двух отборочных туров до финиша добрался 21 человек. В публикациях они поднимали самые актуальные и злободневные темы, в их числе образование, здравоохранение, правовая грамотность, экология и многое другое.
"Тогда ситуацию обсуждали даже самые ленивые. И люди поделились на два лагеря, одни ругались, другие защищали. Я попыталась найти рациональное зерно и порассуждала на тему будущего молодежной организации. Нужен был холодный анализ. И, на мое удивление, именно этот пост получил высокую оценку", — рассказывает девушка.
Шахноза по образованию филолог-литературовед. У нее за плечами работа в издательской компании. Кроме того, она много лет вела рубрику на женскую тематику в газете "Согдиана". Так что с писательским ремеслом автор знакома не понаслышке, а знает дело изнутри.
Блогер признается, что пишет нерегулярно, иногда два-три раза в день, а бывает, что раз в неделю.
"Я в этом плане импульсивна, что-то появляется сразу — пишу. Сейчас после победы хочется чаще находить время для ведения блога", — отмечает девушка.
Если собрать и структурировать только недавние комменты о чемпионстве Шахнозы Турахужаевой, получится весьма впечатляющий сам по себе "блог". А та самая публикация, которая принесла ей 15 миллионов сумов, отражает одну из самых больных точек узбекистанцев, и в ней даются конкретные жизненные предложения, решения этих проблем. Случайный человек с пятью постами на голом аккаунте просто не может поднять грамотно такую тему.
Еще один известный блогер Умид Гафуров (troll.uz), который также был членом жюри чемпионата, написал следующее: "Цель чемпионата — побудить людей писать от своего имени. Неважно, пишешь ты пять лет или пять дней. Если у тебя хорошо получится — можешь и за пять дней получить первое место. Почему на узбекском? Потому что кто мне из вас перечислит узбекоязычных блогеров? Скольких вы знаете? Русскоязычных достаточно, а узбекоязычных? Чемпионат был именно ради того, чтобы пробудить интерес у публики".
Мой последний вопрос был о том, на что Шахноза потратит 15 миллионов.
Будем надеяться, что у нашей героини все получится и мечты реализуются. А первый чемпионат блогеров Узбекистана показал, что участвовать в нем в дальнейшем нужно обязательно.