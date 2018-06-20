11:18 20 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Шахноза Турахужаева

Лучший блогер Узбекистана рассказала, на что потратит 15 миллионов сумов

Фаррух Алиев
Общество
Получить короткую ссылку
15820

На днях в Ташкенте завершился чемпионат блогеров Узбекистана, победительницей которого стала Шахноза Турахужаева.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik, Шахноза Турабекова. Корреспондент Sputnik встретился с чемпионкой, чтобы узнать, на что она потратит завоеванные 15 миллионов сумов.

В Ташкенте наградили лучших блогеров республики.
© Фото: "Народное слово"
Лучшему блогеру Узбекистана вручили 15 миллионов сумов
Блогер в обычном понимании — человек, который большую часть своей жизни проводит в интернете. Наша героиня совсем не похожа на этот типаж. По поводу Шахнозы, кстати, в социальных сетях после объявления результатов чемпионата было немало дискуссий, начиная с вопросов откуда она вдруг взялась и за что ей присудили главный приз.

Во-первых, надо отдать должное организаторам и жюри, они отметили женщину-автора, пишущую на узбекском языке, а их очень мало. Во-вторых, у Шахнозы специфическая тематика личной страницы — социальные проблемы. Есть также отдельная страница — литературный блог.

Именно публикации на социальную тематику были оценены на чемпионате. Он стартовал 12 апреля. Заявки на участие подали около четырехсот блогеров. Они представили на суд жюри, читателей и подписчиков более 470 постов на государственном языке. После двух отборочных туров до финиша добрался 21 человек. В публикациях они поднимали самые актуальные и злободневные темы, в их числе образование, здравоохранение, правовая грамотность, экология и многое другое.

Шахноза Турабекова
Фаррух Алиев
Шахноза Турабекова
За обновлениями контента на специально созданном сайте наблюдали тысячи пользователей. Чемпионат проходил в три этапа, в ходе каждого из которых оценивалась новая публикация.

Свадебный кортеж.
© Sputnik / Владимир Вяткин
Долой роскошь: молодоженов в Фергане пересадили из кортежа в такси
У Турахужаевой сейчас более трех тысяч подписчиков. А зацепила жюри публикация, сделанная Шахнозой на волне массовых обсуждений деятельности Союза молодежи касательно свадеб.

"Тогда ситуацию обсуждали даже самые ленивые. И люди поделились на два лагеря, одни ругались, другие защищали. Я попыталась найти рациональное зерно и порассуждала на тему будущего молодежной организации. Нужен был холодный анализ. И, на мое удивление, именно этот пост получил высокую оценку", — рассказывает девушка.

Шахноза по образованию филолог-литературовед. У нее за плечами работа в издательской компании. Кроме того, она много лет вела рубрику на женскую тематику в газете "Согдиана". Так что с писательским ремеслом автор знакома не понаслышке, а знает дело изнутри.

Блогер Амина Шабанова
© Foto: VK / Amina Shabanova
Шабанова: ношение хиджаба – это одновременно свобода и защита женщины
"На чемпионат я подала первый пост, посвященный моей статье о правах женщин, с какими проблемами они сталкиваются и как их решать. Женщин в современном обществе многие обвиняют, что они стали не такими, как были раньше. Но я постаралась рассмотреть все имеющиеся проблемы с другого ракурса. У нас государство заботится о них, есть различные пособия, алименты. Но, как говорится, даешь человеку рыбу, и он ее ест, а надо дать удочку, чтобы они сами кормили себя. И эти удочки — знания, женщин надо обучать, открывать центры, чтобы они могли получать помощь и нужную информацию", — рассказывает Шахноза Турахужаева.

Блогер признается, что пишет нерегулярно, иногда два-три раза в день, а бывает, что раз в неделю.

"Я в этом плане импульсивна, что-то появляется сразу — пишу. Сейчас после победы хочется чаще находить время для ведения блога", — отмечает девушка.

Страница сайта Twitter в окне браузера компьютера
© Sputnik / Александр Кряжев
Блогерство в Узбекистане по-прежнему останется без лицензии
Возвращаясь к спорам о том, каким должен быть лучший блогер страны, надо отметить, что в Узбекистане достаточно широкий круг людей, ведущих личные блоги. Есть много русскоязычных блогеров, меньше, увы, пишущих на узбекском языке. Самые популярные, конечно же, развлекательные блоги. Люди с удовольствием читают, к примеру, "Каналлани додаси", "Вакт кадри" и другие. Меньше подписчиков у тех, кто пишет об экономике, юриспруденции, социологии. А таких авторов достаточно много.

Если собрать и структурировать только недавние комменты о чемпионстве Шахнозы Турахужаевой, получится весьма впечатляющий сам по себе "блог". А та самая публикация, которая принесла ей 15 миллионов сумов, отражает одну из самых больных точек узбекистанцев, и в ней даются конкретные жизненные предложения, решения этих проблем. Случайный человек с пятью постами на голом аккаунте просто не может поднять грамотно такую тему.

Еще один известный блогер Умид Гафуров (troll.uz), который также был членом жюри чемпионата, написал следующее: "Цель чемпионата — побудить людей писать от своего имени. Неважно, пишешь ты пять лет или пять дней. Если у тебя хорошо получится — можешь и за пять дней получить первое место. Почему на узбекском? Потому что кто мне из вас перечислит узбекоязычных блогеров? Скольких вы знаете? Русскоязычных достаточно, а узбекоязычных? Чемпионат был именно ради того, чтобы пробудить интерес у публики".

Мой последний вопрос был о том, на что Шахноза потратит 15 миллионов.

Бьюти-блогер Нура Афиа
© Facebook/Nura Afia
Десять самых популярных мусульманских бьюти-блогеров
"У меня на этот счет каждый день новые мысли. Но я точно знаю, что это будет связано с книгами. Я бы хотела съездить на международную книжную выставку-ярмарку или издать свою книгу. Кстати, первая моя книга выходит в свет совсем скоро. Там я собрала свои публикации в газете "Согдиана" и переделала их под книжный формат, где проанализировала семейные проблемы и то, как их мирно решать", — отметила Шахноза.

Будем надеяться, что у нашей героини все получится и мечты реализуются. А первый чемпионат блогеров Узбекистана показал, что участвовать в нем в дальнейшем нужно обязательно.

Теги:
выигрыш, блогер, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Книги на латинице
    Трудности чтения

    Академик заявил, что перевод казахского языка на латиницу скажется на уровне образования в стране и отобьет желание читать книги.

  • Сотрудники МВД КР. Архивное фото
    Заснул на посту

    Источники в правоохранительных органах рассказали корреспонденту Sputnik Кыргызстан подробности побега подследственного из ОВД.

  • Деньги
    Денежный поток

    В первом квартале текущего года граждане Таджикистана выслали из России на родину 487 миллионов долларов, что на 15% больше, нежели в прошлом году.

  • Военный парад в Баку, фото из архива
    Танки в городе

    Движение автомобилей в Баку ограничат в связи с подготовкой к военному параду в честь 100-летия создания Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.

  • Часы Электроника - первые советские электронные наручные часы.
    Сделано в СССР

    Электронные часы "Электроника", которые выпускались в советские времена на предприятии "Интеграл", снова можно найти в продаже в Беларуси.

  • Ученик 1-го класса в средней школе №3 в Сухуме
    Будь в форме!

    Министр образования и науки Абхазии подписал приказ ввести школьную форму и единые требования к внешнему виду учащихся 1 — 11 классов.

  • Акция протеста представителей компаний, осуществляющих пассажирские перевозки из Армении в Россию (4 июня 2018). Еревaн
    Пашинян, помоги!

    Армения может лишиться российских и иранских туристов. Армянские туроператоры бьют тревогу и просят вмешаться премьера страны.

  • Социальная сеть Twitter
    "Это комично"

    Пользователи социальных сетей весьма сдержанно восприняли радость фигурантов черного списка Москвы.

  • Тюремная камера
    О вреде пьянства

    Министр юстиции Литвы уволил временного главу Кибартайской колонии, где заключенные пили алкоголь и вели трансляцию происходящего в соцсетях.

  • Игорь Додон
    Будет хуже

    Правительство Молдовы ждет от ООН согласия на обсуждение и принятие резолюции о выводе миротворцев из Приднестровья – что об этом сказал президент Игорь Додон?

  • Во время конференции FUEN
    Русский вопрос

    На ежегодном конгрессе Федерального союза европейских национальностей НКО "Русская школа Эстонии" представит для рассмотрения свой проект резолюции.

  • Граница
    Своей земли вершка не отдадим!

    В парламенте Южной Осетии обсудили случаи, когда в ходе определения границы земельные участки и дома жителей оказались на территории Грузии.

  • Книги на латинице
    Трудности чтения

    Академик заявил, что перевод казахского языка на латиницу скажется на уровне образования в стране и отобьет желание читать книги.

  • Сотрудники МВД КР. Архивное фото
    Заснул на посту

    Источники в правоохранительных органах рассказали корреспонденту Sputnik Кыргызстан подробности побега подследственного из ОВД.

  • Деньги
    Денежный поток

    В первом квартале текущего года граждане Таджикистана выслали из России на родину 487 миллионов долларов, что на 15% больше, нежели в прошлом году.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Болельщица сборной Хорватии перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Хорватии и Нигерии.
Весь мир на щеках болельщиц ЧМ-2018
Исландские болельщики спели Калинку перед приездом на ЧМ-2018
"Калинка-малинка" на фоне вулканов: фанаты Исландии спели для России
Как правильно сервировать обеденный стол
Вилка — слева, нож — справа: инструкция по сервировке стола

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054