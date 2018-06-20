Лучший блогер Узбекистана рассказала, на что потратит 15 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik, Шахноза Турабекова. Корреспондент Sputnik встретился с чемпионкой, чтобы узнать, на что она потратит завоеванные 15 миллионов сумов.

Блогер в обычном понимании — человек, который большую часть своей жизни проводит в интернете. Наша героиня совсем не похожа на этот типаж. По поводу Шахнозы, кстати, в социальных сетях после объявления результатов чемпионата было немало дискуссий, начиная с вопросов откуда она вдруг взялась и за что ей присудили главный приз.

Во-первых, надо отдать должное организаторам и жюри, они отметили женщину-автора, пишущую на узбекском языке, а их очень мало. Во-вторых, у Шахнозы специфическая тематика личной страницы — социальные проблемы. Есть также отдельная страница — литературный блог.

Именно публикации на социальную тематику были оценены на чемпионате. Он стартовал 12 апреля. Заявки на участие подали около четырехсот блогеров. Они представили на суд жюри, читателей и подписчиков более 470 постов на государственном языке. После двух отборочных туров до финиша добрался 21 человек. В публикациях они поднимали самые актуальные и злободневные темы, в их числе образование, здравоохранение, правовая грамотность, экология и многое другое.

Фаррух Алиев Шахноза Турабекова

За обновлениями контента на специально созданном сайте наблюдали тысячи пользователей. Чемпионат проходил в три этапа, в ходе каждого из которых оценивалась новая публикация.

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У Турахужаевой сейчас более трех тысяч подписчиков. А зацепила жюри публикация, сделанная Шахнозой на волне массовых обсуждений деятельности Союза молодежи касательно свадеб.

"Тогда ситуацию обсуждали даже самые ленивые. И люди поделились на два лагеря, одни ругались, другие защищали. Я попыталась найти рациональное зерно и порассуждала на тему будущего молодежной организации. Нужен был холодный анализ. И, на мое удивление, именно этот пост получил высокую оценку", — рассказывает девушка.

Шахноза по образованию филолог-литературовед. У нее за плечами работа в издательской компании. Кроме того, она много лет вела рубрику на женскую тематику в газете "Согдиана". Так что с писательским ремеслом автор знакома не понаслышке, а знает дело изнутри.

"На чемпионат я подала первый пост, посвященный моей статье о правах женщин, с какими проблемами они сталкиваются и как их решать. Женщин в современном обществе многие обвиняют, что они стали не такими, как были раньше. Но я постаралась рассмотреть все имеющиеся проблемы с другого ракурса. У нас государство заботится о них, есть различные пособия, алименты. Но, как говорится, даешь человеку рыбу, и он ее ест, а надо дать удочку, чтобы они сами кормили себя. И эти удочки — знания, женщин надо обучать, открывать центры, чтобы они могли получать помощь и нужную информацию", — рассказывает Шахноза Турахужаева.

Блогер признается, что пишет нерегулярно, иногда два-три раза в день, а бывает, что раз в неделю.

"Я в этом плане импульсивна, что-то появляется сразу — пишу. Сейчас после победы хочется чаще находить время для ведения блога", — отмечает девушка.

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Возвращаясь к спорам о том, каким должен быть лучший блогер страны, надо отметить, что в Узбекистане достаточно широкий круг людей, ведущих личные блоги. Есть много русскоязычных блогеров, меньше, увы, пишущих на узбекском языке. Самые популярные, конечно же, развлекательные блоги. Люди с удовольствием читают, к примеру, "Каналлани додаси", "Вакт кадри" и другие. Меньше подписчиков у тех, кто пишет об экономике, юриспруденции, социологии. А таких авторов достаточно много.

Если собрать и структурировать только недавние комменты о чемпионстве Шахнозы Турахужаевой, получится весьма впечатляющий сам по себе "блог". А та самая публикация, которая принесла ей 15 миллионов сумов, отражает одну из самых больных точек узбекистанцев, и в ней даются конкретные жизненные предложения, решения этих проблем. Случайный человек с пятью постами на голом аккаунте просто не может поднять грамотно такую тему.

Еще один известный блогер Умид Гафуров (troll.uz), который также был членом жюри чемпионата, написал следующее: "Цель чемпионата — побудить людей писать от своего имени. Неважно, пишешь ты пять лет или пять дней. Если у тебя хорошо получится — можешь и за пять дней получить первое место. Почему на узбекском? Потому что кто мне из вас перечислит узбекоязычных блогеров? Скольких вы знаете? Русскоязычных достаточно, а узбекоязычных? Чемпионат был именно ради того, чтобы пробудить интерес у публики".

Мой последний вопрос был о том, на что Шахноза потратит 15 миллионов.

"У меня на этот счет каждый день новые мысли. Но я точно знаю, что это будет связано с книгами. Я бы хотела съездить на международную книжную выставку-ярмарку или издать свою книгу. Кстати, первая моя книга выходит в свет совсем скоро. Там я собрала свои публикации в газете "Согдиана" и переделала их под книжный формат, где проанализировала семейные проблемы и то, как их мирно решать", — отметила Шахноза.

Будем надеяться, что у нашей героини все получится и мечты реализуются. А первый чемпионат блогеров Узбекистана показал, что участвовать в нем в дальнейшем нужно обязательно.