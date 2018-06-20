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Узбекские милиционеры рядом с патрульной машиной

Правоохранители будут патрулировать Ташкент круглосуточно

AP Photo / Umida Akhmedova
Общество
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Главными критериями оценки деятельности сил обеспечения общественного порядка, несущих службу в вечернее и ночное время суток, станут отсутствие фактов нарушений и их своевременное предупреждение.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Правоохранительные органы Ташкента с 1 июля 2018 года переходят на трехсменный режим патрулирования города. Об этом пишет Podrobno.uz со ссылкой на постановление президента Узбекистана.

Это предусмотрено новой концепцией "Безопасная столица", которая будет внедряться в Ташкенте в порядке эксперимента.

В Ташкенте появился уникальный патруль на скутерах
Фото: пресс-служба ГУВД
В Ташкенте появился уникальный патруль на скутерах
В рамках документа в городе будет организован круглосуточный трехсменный режим патрулирования с привлечением во временной период с 16:00 до 8:00 не менее 70% сил обеспечения общественного порядка, строевых подразделений органов внутренних дел, Национальной гвардии, а также представителей общественности.

Планируется, что сотрудники профилактических, оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел и прокуратуры, административных судов, адвокатуры, а также служб судебно-медицинской экспертизы будут работать в вечернее и ночное время с последующим освобождением их от выполнения непосредственных обязанностей в дневное время суток на протяжении шестнадцати часов.

Рейд с сотрудниками УБДД Ташкента
УБДД г.Ташкента
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Также предусматривается обеспечение максимально быстрого прибытия к месту происшествия или сигнала подразделений органов внутренних дел, в первую очередь патрульных групп сил обеспечения общественного порядка в целях своевременного предупреждения и пресечения правонарушений.

Главными критериями оценки деятельности сил обеспечения общественного порядка, несущих службу в вечернее и ночное время суток, станут отсутствие фактов нарушений, их своевременное предупреждение и пресечение на закрепленной территории патрулирования.

Деятельность в вечернее и ночное время суток будет организована в тесном взаимодействии сил обеспечения общественного порядка и личного состава подразделений задействованных государственных органов.

В Ташкенте появились две девушки, работающие инспекторами дорожно-патрульной службы.
ГУВД Ташкента
В Ташкенте появились девушки-инспекторы УБДД
Патрулирование на автомобилях в вечернее и ночное время суток будет осуществляться комбинированно, как на автомобилях, так и в пешем порядке.

При этом деятельность личного состава сил обеспечения общественного порядка и подразделений задействованных государственных органов в вечернее и ночное время суток должна периодически заменяться на работу в дневное время суток.

Теги:
полиция, Узбекистан



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