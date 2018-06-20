Правоохранители будут патрулировать Ташкент круглосуточно

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Правоохранительные органы Ташкента с 1 июля 2018 года переходят на трехсменный режим патрулирования города. Об этом пишет Podrobno.uz со ссылкой на постановление президента Узбекистана.
Это предусмотрено новой концепцией "Безопасная столица", которая будет внедряться в Ташкенте в порядке эксперимента.
Планируется, что сотрудники профилактических, оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел и прокуратуры, административных судов, адвокатуры, а также служб судебно-медицинской экспертизы будут работать в вечернее и ночное время с последующим освобождением их от выполнения непосредственных обязанностей в дневное время суток на протяжении шестнадцати часов.
Главными критериями оценки деятельности сил обеспечения общественного порядка, несущих службу в вечернее и ночное время суток, станут отсутствие фактов нарушений, их своевременное предупреждение и пресечение на закрепленной территории патрулирования.
Деятельность в вечернее и ночное время суток будет организована в тесном взаимодействии сил обеспечения общественного порядка и личного состава подразделений задействованных государственных органов.
При этом деятельность личного состава сил обеспечения общественного порядка и подразделений задействованных государственных органов в вечернее и ночное время суток должна периодически заменяться на работу в дневное время суток.