Отряды дружинников организуют в каждой махалле Ташкента

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. В каждой махалле Ташкента организуют общественные группы патрулирования "Фидокор ёшлар", говорится в постановлении главы государства.
Отряды дружинников будут формироваться из призывников, которые хотят нести срочную военную службу, кандидатов на обучение в высших военных образовательных учреждениях, а также поступающих на службу в органы внутренних дел.
К отряду дружинников смогут присоединиться молодые люди, которые проживают на территории махалли, где работает группа патрулирования.
Патрулировать улицы города необходимо будет в вечернее и ночное время по определенному маршруту общим временным объемом порядка 100 часов, что станет основанием для приема документов на службу или учебу.
Самым активным дружинникам инспекторы профилактики совместно с председателем схода граждан будут выдавать рекомендательные письма для конкурсного отбора на службу.