Отряды дружинников организуют в каждой махалле Ташкента

К отряду дружинников смогут присоединиться молодые люди, которые проживают на территории махалли, где работает группа патрулирования.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. В каждой махалле Ташкента организуют общественные группы патрулирования "Фидокор ёшлар", говорится в постановлении главы государства.

AP Photo / Umida Akhmedova Правоохранители будут патрулировать Ташкент круглосуточно

Отряды дружинников будут формироваться из призывников, которые хотят нести срочную военную службу, кандидатов на обучение в высших военных образовательных учреждениях, а также поступающих на службу в органы внутренних дел.

К отряду дружинников смогут присоединиться молодые люди, которые проживают на территории махалли, где работает группа патрулирования.

Патрулировать улицы города необходимо будет в вечернее и ночное время по определенному маршруту общим временным объемом порядка 100 часов, что станет основанием для приема документов на службу или учебу.

Самым активным дружинникам инспекторы профилактики совместно с председателем схода граждан будут выдавать рекомендательные письма для конкурсного отбора на службу.