В Ташкенте реконструируют Старый город

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Власти Ташкента намерены провести реконструкцию Старого города и на странице хокимията в соцсети Facebook предложили пользователям высказать свои мнения.

© Facebook / Хокимият города Ташкента Макет реконструкции "Старого города "

Проект направлен на улучшение этой части столицы для соответствия ее облика и инфраструктуры современным мировым стандартам.

"Старый город всегда был известным и излюбленным местом не только для жителей, но и для всех гостей столицы нашей родины. Расположенный на Великом шелковом пути, этот центр культуры и торговли города Ташкента веками менял свой облик лишь в лучшую сторону, сохраняя при этом всю свою величественность и красоту", - говорится в сообщении.

Пользователи реагируют на предложение властей неоднозначно, встречаются и критические комментарии.

"Мы пока не создаем смыслов на завтра, а лишь стараемся соответствовать уже готовым "мировым стандартам". Такие стандарты уже существуют. Давайте изучим и перенесем их к нам. Не будем придумывать еще раз сами. Разные страны в разные периоды времени приняли акты и законы, позволяющие сохранять исторические городские районы", - пишет пользователь Nata Liya.

© Facebook / Хокимият города Ташкента Макет реконструкции "Старого города "

По мнению жительницы Irina Lakrimoca, из-за проекта рынок потеряет аутентичность, а Нариман Каримов высказывает опасения, что ценные исторические места и постройки - бывший Детский мир, вещевой базар и бывший театр "Молодая гвардия" - могут убрать.

Параллельно в Ташкенте продолжается разработка масштабного проекта строительства международного делового центра Tashkent City, его планируют завершить за 4 года, строительные работы активно ведутся на семи лотах.

© Facebook / Хокимият города Ташкента Макет реконструкции "Старого города "

В начале июня о намерении инвестировать в Tashkent City сообщили британская компания Corso Solutions LP, немецкая Hyper partners GmbH и южнокорейская Bomi Engineering and Construction.

Кроме того, в связи со строительством решено было снести банкетные залы Ezidyor и Mumtoz, владельцам предоставят другие помещения.