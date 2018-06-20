15:44 20 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Преступник за решеткой

За раскрытие преступлений правоохранители будут получать прибавку к зарплате

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
Получить короткую ссылку
4401

По итогам ежемесячной работы правоохранители будут получать единовременное вознаграждение в размере до 50 процентов от их должностного оклада.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. В Ташкенте с 1 августа 2018 года будет организован новый порядок премирования сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, несущих службу в составе сил обеспечения общественного порядка. Об этом пишет Podrobno.uz.

Теперь по итогам ежемесячной работы правоохранители будут получать единовременное денежное вознаграждение в размере до 50 процентов от их должностного оклада за пресечение, выявление или раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, а также задержание лиц, скрывающихся от следствия и суда, на территории патрулирования.

Ранее также стало известно о том, что правоохранительные органы Ташкента с 1 июля 2018 года переходят на трехсменный режим патрулирования города.

Теги:
премия, Правоохранительные органы



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бакинский приморский бульвар
    Экономная экономика

    Sputnik объясняет, почему только экономное использование ресурсов может сделать Азербайджан по-настоящему богатой страной.

  • Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во Дворце Независимости
    Итоги переговоров

    Товарооборот в 50 миллиардов долларов и углубление политической интеграции – Sputnik об итогах встречи президентов России и Беларуси.

  • Даур Тарба
    Возделывать свой сад

    Министр сельского хозяйства Абхазии рассказал, почему большая площадь фруктовых насаждений будет списана, и как распорядятся государственными садами.

  • За решеткой
    Саркисян, да не тот

    Франция не экстрадировала на Украину Армена Саркисяна, подозреваемого в организации расстрелов на Майдане, поскольку задержанным оказался другой Саркисян.

  • Член СПЧ Илья Шаблинский
    Въезд закрыт

    Члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Илье Шаблинскому запретили въезд в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Всегда готова!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о готовности защищаться в случае военного "вторжения" России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Болельщица сборной Хорватии перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Хорватии и Нигерии.
Весь мир на щеках болельщиц ЧМ-2018
С гордостью за Россию: болельщики комментируют победу над Египтом
Как правильно сервировать обеденный стол
Вилка — слева, нож — справа: инструкция по сервировке стола

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054