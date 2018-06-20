За раскрытие преступлений правоохранители будут получать прибавку к зарплате

По итогам ежемесячной работы правоохранители будут получать единовременное вознаграждение в размере до 50 процентов от их должностного оклада.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. В Ташкенте с 1 августа 2018 года будет организован новый порядок премирования сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, несущих службу в составе сил обеспечения общественного порядка. Об этом пишет Podrobno.uz.

Теперь по итогам ежемесячной работы правоохранители будут получать единовременное денежное вознаграждение в размере до 50 процентов от их должностного оклада за пресечение, выявление или раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, а также задержание лиц, скрывающихся от следствия и суда, на территории патрулирования.

Ранее также стало известно о том, что правоохранительные органы Ташкента с 1 июля 2018 года переходят на трехсменный режим патрулирования города.