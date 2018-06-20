В шести областях Узбекистана сменились начальники пожарных служб

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. В Центральном аппарате и региональных подразделениях МВД Узбекистана произошло 11 кадровых перестановок, пишет Uznews со ссылкой на МВД республики.

Новые начальники управлений пожарной безопасности появились в шести областях: Ташкентской, Андижанской, Сурхандарьинской, Джизакской, Наманганской и Бухарской.

Напомним, в апреле в торговых центрах "Мегаполис", "Макро" и "Шодлик" города Намангана, а также в "Шердоре" в Мингбулакском районе в четверг прошли тактико-специальные учения по противопожарной безопасности. В мероприятии участвовали специалисты управления пожарной безопасности и различных подразделений областного УВД. Учения прошли по следам трагедии в торговом центре "Зимняя вишня".