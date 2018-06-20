18:08 20 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Пожарная машина

В шести областях Узбекистана сменились начальники пожарных служб

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
125 0 0

Новые начальники управлений пожарной безопасности появились в шести областях: Ташкентской, Андижанской, Сурхандарьинской, Джизакской, Наманганской и Бухарской.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. В Центральном аппарате и региональных подразделениях МВД Узбекистана произошло 11 кадровых перестановок, пишет Uznews со ссылкой на МВД республики.

Новые начальники управлений пожарной безопасности появились в шести областях: Ташкентской, Андижанской, Сурхандарьинской, Джизакской, Наманганской и Бухарской.

Напомним, в апреле в торговых центрах "Мегаполис", "Макро" и "Шодлик" города Намангана, а также в "Шердоре" в Мингбулакском районе в четверг прошли тактико-специальные учения по противопожарной безопасности. В мероприятии участвовали специалисты управления пожарной безопасности и различных подразделений областного УВД. Учения прошли по следам трагедии в торговом центре "Зимняя вишня".

Теги:
пожарные



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бакинский приморский бульвар
    Экономная экономика

    Sputnik объясняет, почему только экономное использование ресурсов может сделать Азербайджан по-настоящему богатой страной.

  • Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во Дворце Независимости
    Итоги переговоров

    Товарооборот в 50 миллиардов долларов и углубление политической интеграции – Sputnik об итогах встречи президентов России и Беларуси.

  • Даур Тарба
    Возделывать свой сад

    Министр сельского хозяйства Абхазии рассказал, почему большая площадь фруктовых насаждений будет списана, и как распорядятся государственными садами.

  • За решеткой
    Саркисян, да не тот

    Франция не экстрадировала на Украину Армена Саркисяна, подозреваемого в организации расстрелов на Майдане, поскольку задержанным оказался другой Саркисян.

  • Член СПЧ Илья Шаблинский
    Въезд закрыт

    Члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Илье Шаблинскому запретили въезд в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Всегда готова!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о готовности защищаться в случае военного "вторжения" России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
Как российские болельщики отпраздновали победу в матче с Египтом
С гордостью за Россию: болельщики комментируют победу над Египтом
Как правильно сервировать обеденный стол
Вилка — слева, нож — справа: инструкция по сервировке стола

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054