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UZINFOCOM обновит интерфейс почтовой службы uMail.uz

© Jeshu John
Общество
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Для получения почтового ящика нужна регистрация на ID.UZ, для регионов с проблемной связью имеется облегченный интерфейс.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Единый интегратор UZINFOCOM планирует обновить интерфейс почтовой службы uMail.uz, которой в этом году исполнилось 5 лет.

Как следует из сообщения на сайте UZINFOCOM, uMail.uz начала работу в июне 2013 года. Сейчас ей пользуются 588 821 человек. Для получения почтового ящика нужна регистрация на ID.UZ. Максимальный объем одного письма - 20 Мб, объем ящика - 2 Гб.

Для регионов с проблемной связью имеется облегченный интерфейс. Пользоваться можно как веб-версией на узбекском и русском языках, так и почтовыми клиентами Outlook, Тhе BAT!, Thunderbird и другими.

Теги:
UZINFOCOM



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