19:30 20 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Студенты в аудитории

В Ташкенте готовят магистерскую программу по возобновляемой энергии

Sputnik / Виталий Аньков
Общество
Получить короткую ссылку
32 0 0

В Туринском политехническом университете проходит встреча координаторов проекта, они намерены открыть учебный центр.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Ташкенте в ближайшее время откроют Центр подготовки магистров в области возобновляемых источников энергии, сообщает портал "Народное слово".

Мухаммаджон Кодиров
Спутник
Доцент Кодиров: преподаватели не должны страдать за всех

Встреча координаторов проекта "RENES: Разработка магистерской программы по возобновляемым источникам энергии и устойчивой окружающей среде" проходит в июне в Туринском политехническом университете, в ней принимают участие представители партнерских университетов Узбекистана и Европейского союза.

Проект рассчитан на три года, на базе вузов Ташкента создадут образовательные центры для обучения инженеров нового поколения по мировым стандартам.

Специалисты планируют открыть программы в Ташкентском институте проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, Туринском политехническом институте, университетах Андижана, Гулистана, Ургенча и Карши.

В начале июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев установил квоты приема на 2018/2019 год, вузы примут 5,9 тысячи магистрантов.

Для магистратуры выделили полторы тысячи бюджетных мест и более четырех тысяч платных.

По теме

Ташкентский текстильный институт приглашает на стажировку студентов из РФ
Теги:
Туринский политехнический университет, учеба, магистратура



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спортсменка Самира Мустафаева
    Понятие растяжимое

    Более 300 россиянок приняли участие в проекте азербайджанской спортсменки Самиры Мустафаевой "Все растяжимо" в парке Горького в Москве.

  • Настя Рыбка и Алекс Лесли в тюрьме в Паттайе
    Все с вами ясно

    Полиция таиландского города Паттайя завершила следствие по делу "секс-тренеров" Насти Рыбки, Алекса Лесли и еще шести граждан России и Беларуси.

  • Дорожный знак STOP контроль
    Выпил – за руль не садись!

    За май 2018 года ГАИ Абхазии зарегистрировала 198 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения – о чем говорит статистика?

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства Армении (24 мая 2018). Еревaн
    Неожиданный посетитель

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как встретился и что пообещал десятилетней Ангелике Дерзян.

  • Член СПЧ Илья Шаблинский
    Въезд закрыт

    Члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Илье Шаблинскому запретили въезд в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Всегда готова!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о готовности защищаться в случае военного "вторжения" России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
Как российские болельщики отпраздновали победу в матче с Египтом
СПУТНИК_Необычный транспорт иностранных болельщиков на ЧМ-2018 в России
Велосипед-гигант из Бразилии и автобус из Мексики: на чем приехали фанаты ЧМ
Как правильно сервировать обеденный стол
Вилка — слева, нож — справа: инструкция по сервировке стола

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054