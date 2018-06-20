В Ташкенте готовят магистерскую программу по возобновляемой энергии

В Туринском политехническом университете проходит встреча координаторов проекта, они намерены открыть учебный центр.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Ташкенте в ближайшее время откроют Центр подготовки магистров в области возобновляемых источников энергии, сообщает портал "Народное слово".

Встреча координаторов проекта "RENES: Разработка магистерской программы по возобновляемым источникам энергии и устойчивой окружающей среде" проходит в июне в Туринском политехническом университете, в ней принимают участие представители партнерских университетов Узбекистана и Европейского союза.

Проект рассчитан на три года, на базе вузов Ташкента создадут образовательные центры для обучения инженеров нового поколения по мировым стандартам.

Специалисты планируют открыть программы в Ташкентском институте проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, Туринском политехническом институте, университетах Андижана, Гулистана, Ургенча и Карши.

В начале июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев установил квоты приема на 2018/2019 год, вузы примут 5,9 тысячи магистрантов.

Для магистратуры выделили полторы тысячи бюджетных мест и более четырех тысяч платных.