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ООН: каждую минуту 20 человек в мире становятся беженцами

© AFP 2018 / Aaref Watad
Общество
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Специальный докладчик организации по вопросам меньшинств Фернан де Варен отметил, что тысячи людей вынуждены покидать свои дома из-за преследований или конфликтов.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. По данным ООН, каждую минуту 20 человек в мире становятся беженцами, сообщает информационный центр организации.

Мигранты, архивное фото
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Во Всемирный день беженцев участники призвали обратить на эту проблему особое внимание и оказывать всю необходимую помощь вынужденным переселенцам, а также странам, которые их принимают.

По данным Организации Объединенных наций, каждую минуту в мире как минимум 20 человек вынуждены оставить свой дом, спасаясь в других странах. Такие цифры привел спецдокладчик организации Фернан де Варен.

В свою очередь Генсек ООН Антониу Гуттериш в своем послании подчеркнул, что на сегодняшний день в результате конфликтов или преследований беженцами или внутренне перемещенными лицами во всем мире считаются более 68 миллионов человек, эта цифра сопоставима с населением одно из крупнейших стран.

Также он подчеркнул, что необходимо более активно оказывать помощь беженцам и странам, которые их принимают.

"Следует восстановить эффективность международного режима защиты беженцев. В современном мире ни одно государство, предоставляющее убежище людям, не должно действовать в одиночку. Если мы не выступим единым фронтом, мы обречены на провал", - приводит слова Гутерриша информационный центр ООН.

Он напомнил, что в этом году на одобрение Генеральной Ассамблеи ООН будет представлен Глобальный договор о беженцах.

По данным ООН, больше всего беженцев и внутренних переселенцев породила война в Сирии. На сегодняшний день в мире насчитывается примерно шесть миллионов человек, покинувших Сирию. Полтора миллиона из них нашли приют в соседних странах, в основном, в Ливане.

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Теги:
доклад, Беженцы, организация



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