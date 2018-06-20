Тесты вместо экзаменов: Кодиров о рисках в системе образования Узбекистана

Корреспондент Sputnik Узбекистан побеседовал с доцентом Ташкентского государственного института востоковедения, кандидатом философских наук Мухаммаджоном Кодировым, который рассказал о своем отношении к тестированию в образовательном процессе.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. Доцент Мухаммаджон Кодиров утверждает, что в постановлении президента о приеме в вузы Узбекистана содержатся сомнения в эффективности использования тестов как формы оценки знаний.

"Советская система образования была первоклассной. СССР хоть и не был на первом месте по экономическим показателям, но доказал всему миру свой уровень развития науки и техники, запустив первого человека в космос в 1961 году", — рассказывает Мухаммаджан Кодиров.

© Sputnik / Евгений Биятов Качество образования в вузах будут контролировать общественные советы

Он добавляет, что выход на орбиту Земли стал результатом достижений именно в сфере образования. Однако, ученый уточняет, что Узбекистан не смог воспользоваться новыми возможностями.

"В годы независимости должны были открыться в полной мере новые внутренние, ранее не доступные возможности. Мы могли не только не опустить ранее достигнутый уровень, но и поднять его, но на самом деле, мне кажется, этого не произошло", — говорит доцент.

По словам Кодирова, в узбекских школах отказались от проведения экзаменов, в в СССР они начинались уже со второго класса.

"Если ранее экзамены сдавались в выпускных классах, то потом их начали проводить лишь в восьмом классе, поскольку школьники могли по их итогам поступать в другие учебные заведения. Но система образования сейчас нарушена. Я могу точно сказать, что даже половина выпускников наших школ не способна поступить в вуз своими силами", — уточняет Кодиров.

Преподаватель добавил, что подобные нарушения не лучшим образом сказались на системе образования. В пример он ставит США, которые переняли многие вещи от советской школы, тем самым подтверждая ее эффективность.

Доцент также подчеркнул, что схожая ситуация наблюдается и в других республиках бывшего Союза.

Говоря о системе проведения тестов при поступлении в вузы, ученый заметил, что в Узбекистане опрометчиво переняли у Турции такой вид оценки знаний.

"Почему-то мы, безо всяких положительных примеров, переняли тесты у Турции. Никто и никогда не оценивал эту систему, никто не говорил, что она правильная или справедливая. Ежегодно 1 августа в течении трех часов даже ничего не знающие люди отмечают кружочки наугад. По-моему, именно это нарушило нашу систему образования", — утверждает Кодиров.

По его мнению, в постановлении президента о приеме в вузы Узбекистана, подписанном 5 июня, просматривается "некоторое недоверие" к внедренной тестовой системе.

"Что мы сделали за 27 лет? Ребенка ни разу не испытали! Поступают даже те, кто не может свою фамилию правильно написать, но умеет красить эти кружочки. Если повезет, поступит, а если нет — провалится на экзамене. Тест не может определить уровень знаний студента и показать, какие книжки он прочитал. Мы должны отказаться от тестов", — уверен Кодиров.

Он полагает, что при такой системе оценок падает и уровень подготовки самих учителей.

"Как можно преподавать тем, кто не умеет писать даже свою фамилию?", — удивляется собеседник.

Его вопрос адресован не только журналисту, но и ответственным лицам в Олий Мажлисе и профильных ведомствах. Будем надеяться, что власти проанализируют этот вопрос глубже для внесения необходимых корректив.