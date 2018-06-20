22:55 20 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Студенты в аудитории

Тесты вместо экзаменов: Кодиров о рисках в системе образования Узбекистана

© Facebook / Inha University in Tashkent
Общество
Получить короткую ссылку
6810

Корреспондент Sputnik Узбекистан побеседовал с доцентом Ташкентского государственного института востоковедения, кандидатом философских наук Мухаммаджоном Кодировым, который рассказал о своем отношении к тестированию в образовательном процессе.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. Доцент Мухаммаджон Кодиров утверждает, что в постановлении президента о приеме в вузы Узбекистана содержатся сомнения в эффективности использования тестов как формы оценки знаний.

"Советская система образования была первоклассной. СССР хоть и не был на первом месте по экономическим показателям, но доказал всему миру свой уровень развития науки и техники, запустив первого человека в космос в 1961 году", — рассказывает Мухаммаджан Кодиров.

Студенты в аудитории вуза
© Sputnik / Евгений Биятов
Качество образования в вузах будут контролировать общественные советы
Он добавляет, что выход на орбиту Земли стал результатом достижений именно в сфере образования. Однако, ученый уточняет, что Узбекистан не смог воспользоваться новыми возможностями.

"В годы независимости должны были открыться в полной мере новые внутренние, ранее не доступные возможности. Мы могли не только не опустить ранее достигнутый уровень, но и поднять его, но на самом деле, мне кажется, этого не произошло", — говорит доцент.

По словам Кодирова, в узбекских школах отказались от проведения экзаменов, в в СССР они начинались уже со второго класса.

"Если ранее экзамены сдавались в выпускных классах, то потом их начали проводить лишь в восьмом классе, поскольку школьники могли по их итогам поступать в другие учебные заведения. Но система образования сейчас нарушена. Я могу точно сказать, что даже половина выпускников наших школ не способна поступить в вуз своими силами", — уточняет Кодиров.

Встреча со студентами из Узбекистана в Москве
Узбекистан расширит с США сотрудничество в сфере образования
Преподаватель добавил, что подобные нарушения не лучшим образом сказались на системе образования. В пример он ставит США, которые переняли многие вещи от советской школы, тем самым подтверждая ее эффективность.

Доцент также подчеркнул, что схожая ситуация наблюдается и в других республиках бывшего Союза.

Говоря о системе проведения тестов при поступлении в вузы, ученый заметил, что в Узбекистане опрометчиво переняли у Турции такой вид оценки знаний.

"Почему-то мы, безо всяких положительных примеров, переняли тесты у Турции. Никто и никогда не оценивал эту систему, никто не говорил, что она правильная или справедливая. Ежегодно 1 августа в течении трех часов даже ничего не знающие люди отмечают кружочки наугад. По-моему, именно это нарушило нашу систему образования", — утверждает Кодиров.

По его мнению, в постановлении президента о приеме в вузы Узбекистана, подписанном 5 июня, просматривается "некоторое недоверие" к внедренной тестовой системе.

"Что мы сделали за 27 лет? Ребенка ни разу не испытали! Поступают даже те, кто не может свою фамилию правильно написать, но умеет красить эти кружочки. Если повезет, поступит, а если нет — провалится на экзамене. Тест не может определить уровень знаний студента и показать, какие книжки он прочитал. Мы должны отказаться от тестов", — уверен Кодиров.

Мухаммаджон Кодиров
Спутник
Доцент Кодиров: преподаватели не должны страдать за всех
Он полагает, что при такой системе оценок падает и уровень подготовки самих учителей.

"Как можно преподавать тем, кто не умеет писать даже свою фамилию?", — удивляется собеседник.

Его вопрос адресован не только журналисту, но и ответственным лицам в Олий Мажлисе и профильных ведомствах. Будем надеяться, что власти проанализируют этот вопрос глубже для внесения необходимых корректив.

Теги:
экзамен, тест, Образование, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спортсменка Самира Мустафаева
    Понятие растяжимое

    Более 300 россиянок приняли участие в проекте азербайджанской спортсменки Самиры Мустафаевой "Все растяжимо" в парке Горького в Москве.

  • Настя Рыбка и Алекс Лесли в тюрьме в Паттайе
    Все с вами ясно

    Полиция таиландского города Паттайя завершила следствие по делу "секс-тренеров" Насти Рыбки, Алекса Лесли и еще шести граждан России и Беларуси.

  • Дорожный знак STOP контроль
    Выпил – за руль не садись!

    За май 2018 года ГАИ Абхазии зарегистрировала 198 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения – о чем говорит статистика?

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства Армении (24 мая 2018). Еревaн
    Неожиданный посетитель

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как встретился и что пообещал десятилетней Ангелике Дерзян.

  • Северный терминал аэропорта Рига
    Обокрали и обругали

    "В аэропорту Риги нас ограбили сотрудники аэропорта, а полицейские их прикрыли", - пользователь Facebook рассказал, как пересадка в столице Латвии обернулась кошмаром.

  • Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая, архивное фото
    Фальшиво играете!

    Вице-спикер Госдумы считает, что литовский президент ведет "фальшивую игру", не имеющую ничего общего с безопасностью, международным правом и честной политикой.

  • Троллейбус
    Неженская работа

    В социальных сетях с горькой иронией комментируют видео из Кишинева, на котором женщина вынуждена выполнять явно неженскую работу.

  • Защитник футбольного клуба Таммека (Тарту) Михаил Слащёв
    Невероятный результат

    Футболист клуба "Таммека" (Тарту) Михаил Слащёв, наблюдавший за матчем Россия-Египет в Петербурге, поделился со Sputnik своими впечатлениями от игры.

  • Подписание соглашений между ТПП Южной Осетии и Крыма
    Будем сотрудничать

    Южная Осетия и Крым договорились о сотрудничестве в бизнесе - продукция югоосетинских предпринимателей уже скоро окажется на полках крымских магазинов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
Как российские болельщики отпраздновали победу в матче с Египтом
СПУТНИК_Необычный транспорт иностранных болельщиков на ЧМ-2018 в России
Велосипед-гигант из Бразилии и автобус из Мексики: на чем приехали фанаты ЧМ
Потребительская корзина
Какие продукты будут входить в продовольственную корзину узбекистанцев

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054