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Самолет авиакомпании Уральские авиалинии

"Уральские авиалинии" открыли рейсы из Ташкента в Сочи

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
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Вылеты в Ташкент авиакомпания будет совершать по средам, обратно в Сочи - по четвергам.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 18 июля открывает новый регулярный рейс из Сочи в Ташкент, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Вылеты в Ташкент будут выполняться по средам, а обратно — по четвергам. К услугам пассажиров лайнеры Airbus А320 с двумя классами обслуживания — бизнес и эконом.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год услугами компании воспользовались более 8 миллионов человек. География полетов перевозчика насчитывает порядка 200 направлений. 

Теги:
"Уральские авиалинии", Сочи, Ташкент



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