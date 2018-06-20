"Уральские авиалинии" открыли рейсы из Ташкента в Сочи

Вылеты в Ташкент авиакомпания будет совершать по средам, обратно в Сочи - по четвергам.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 18 июля открывает новый регулярный рейс из Сочи в Ташкент, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Вылеты в Ташкент будут выполняться по средам, а обратно — по четвергам. К услугам пассажиров лайнеры Airbus А320 с двумя классами обслуживания — бизнес и эконом.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год услугами компании воспользовались более 8 миллионов человек. География полетов перевозчика насчитывает порядка 200 направлений.