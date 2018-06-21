Узбекистан упразднил госмонополию на поставку лекарств

Напомним, что в Узбекистане также отменили требование о реализации по фиксированным ценам социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. В Узбекистане упразднили монополию государственного предприятия "Узмедимпекс" по поставке лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на портале коллективных обращения.

© Sputnik / Сергей Пятаков Ташкент и Минск намерены создать совместные фармпроизводства

В ноябре прошлого года ГУП "Узмедимпекс" стало единым поставщиком социально значимых лекарств, а также агентом по их хранению, обработке и доставке.

Однако созданная система имела ряд серьезных недостатков. Так, например, анализ показал, что обеспечение медучреждений лекарствами в последнее время происходило с задержкой. В мае этого года в Андижанскую область доехало лишь 16% от всех заказанных медпрепаратов.

Теперь лечебные учреждения сами смогут выбрать поставщика.

Напомним, что в Узбекистане также отменили требование о реализации по фиксированным ценам социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Теперь все медпрепараты в стране будут продаваться с применением правила торговых надбавок.