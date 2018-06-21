Узбекистан упразднил госмонополию на поставку лекарств

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. В Узбекистане упразднили монополию государственного предприятия "Узмедимпекс" по поставке лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на портале коллективных обращения.
В ноябре прошлого года ГУП "Узмедимпекс" стало единым поставщиком социально значимых лекарств, а также агентом по их хранению, обработке и доставке.
Однако созданная система имела ряд серьезных недостатков. Так, например, анализ показал, что обеспечение медучреждений лекарствами в последнее время происходило с задержкой. В мае этого года в Андижанскую область доехало лишь 16% от всех заказанных медпрепаратов.
Теперь лечебные учреждения сами смогут выбрать поставщика.
Напомним, что в Узбекистане также отменили требование о реализации по фиксированным ценам социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Теперь все медпрепараты в стране будут продаваться с применением правила торговых надбавок.