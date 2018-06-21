В Узбекистане могут запретить курение кальянов в общественных местах

Законопроект направлен на охрану здоровья граждан от вредного воздействия курения кальянов и электронных сигарет.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Депутаты нижней палаты парламента в ходе пленарного заседания согласовали во втором чтении законопроект "Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах", сообщает Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу парламента.

Законопроект направлен на охрану здоровья граждан от вредного воздействия курения кальянов и электронных сигарет, а также утверждение среди молодежи здорового образа жизни.

В ходе обсуждений представители фракций политических партий отметили, что принятие законопроекта послужит предотвращению распространения заболеваний, возникающих в результате курения кальяна и электронных сигарет.

Согласно процедуре, закон должен пройти еще одно чтение в нижней палате парламента, затем будет передан на одобрение в Сенат и на подпись главе Узбекистана.