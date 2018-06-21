Дорогу велосипедистам: в Андижане построят дорожки и запустят прокат

На семи центральных улицах организуют 28,6 километра велодорожек шириной 2,25 и 3,25 метра.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. В Андижане построят около 30 километров велодорожек и запустят сеть проката велосипедов, сообщил на странице в Facebook хоким области Шухратбек Абдурахмонов.

© Facebook / Абдураҳмонов Шуҳратбек Қўшақбоевич В Андижане будут развивать сеть велосипедных дорожек и пунктов проката велосипедов

На семи центральных улицах организуют 28,6 километра велодорожек в 2,25 метра (односторонние) и 3,25 метра (двухсторонние).

На первом этапе проекта власти закупят 500 современных велосипедов и откроют 20 пунктов проката, все они будут подключены к единой электронной сети и введут автоматизированную систему оплаты.

Управление по развитию информационных технологий и коммуникационной области разработает предложения исходя из зарубежного опыта.

В Андижане проживает 425 тысяч человек, насчитывается около 40 тысяч автотранспортных средств, во всей области – 187 тысяч.

По мнению властей, развитие велодвижения сможет поспособствовать снижению загруженности улиц.

Ранее сообщалось о планах правительства по устройству велодорожек в Ташкенте. Проектом "Ташкент любит тебя" займутся архитекторы конструкторского бюро "Стрелка", которые построили в Москве знаменитый парк "Зарядье".