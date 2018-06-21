Коррекцию орбиты МКС отложили на несколько дней

Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что коррекция переносится на два дня.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Коррекция орбиты Международной космической станции, которая ранее была запланирована на четверг, отложена на несколько дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на головной институт Роскосмоса ЦНИИмаш.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Роскосмос будет вести трансляции с запуска космических кораблей

"Коррекция переносится по баллистическим причинам. Сейчас специалисты ведут перерасчет параметров маневра", — сказал представитель ЦНИИмаш.

Источник в ракетно-космической отрасли в свою очередь заявил, что коррекция переносится на два дня.

"Коррекцию проведут в субботу, 23 июня", — отметил собеседник агентства.

Откорректировать орбиту станции необходимо, чтобы создать баллистические условия для старта полета следующего грузового корабля — "Прогресса МС-09" — к МКС.