Коррекцию орбиты МКС отложили на несколько дней

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Коррекция орбиты Международной космической станции, которая ранее была запланирована на четверг, отложена на несколько дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на головной институт Роскосмоса ЦНИИмаш.
"Коррекция переносится по баллистическим причинам. Сейчас специалисты ведут перерасчет параметров маневра", — сказал представитель ЦНИИмаш.
Источник в ракетно-космической отрасли в свою очередь заявил, что коррекция переносится на два дня.
"Коррекцию проведут в субботу, 23 июня", — отметил собеседник агентства.
Откорректировать орбиту станции необходимо, чтобы создать баллистические условия для старта полета следующего грузового корабля — "Прогресса МС-09" — к МКС.