Дом с бассейном: в Ташкенте продают особняк за 1,6 миллиона долларов

Общая площадь составляет 1,2 тысячи квадратных метров, в здании три этажа и восемь комнат.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте продают особняк за 1,6 миллиона долларов, сообщается на сайте объявлений Olx.

В Ташкенте выставлен на продажу особняк стоимостью 1, 6 млн евро © olx.uz

В Ташкенте выставлен на продажу особняк стоимостью 1, 6 млн евро © olx.uz

В Ташкенте выставлен на продажу особняк стоимостью 1, 6 млн евро © olx.uz 1 / 3 © olx.uz В Ташкенте выставлен на продажу особняк стоимостью 1, 6 млн евро

Общая площадь здания составляет 1,2 тысячи квадратных метров, в здании восемь комнат и три этажа.

Это авторский проект "Беверли Хиллз", вся мебель в доме произведена в Италии.

Кроме того, на территории установлены крытый бассейн, газ, водопровод, электричество, отопление и городской телефон.

Дом расположен в Мирзо-Улугбекском районе столицы.