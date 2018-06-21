Дом с бассейном: в Ташкенте продают особняк за 1,6 миллиона долларов

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте продают особняк за 1,6 миллиона долларов, сообщается на сайте объявлений Olx.
- В Ташкенте выставлен на продажу особняк стоимостью 1, 6 млн евро
- В Ташкенте выставлен на продажу особняк стоимостью 1, 6 млн евро
- В Ташкенте выставлен на продажу особняк стоимостью 1, 6 млн евро
Общая площадь здания составляет 1,2 тысячи квадратных метров, в здании восемь комнат и три этажа.
Это авторский проект "Беверли Хиллз", вся мебель в доме произведена в Италии.
Кроме того, на территории установлены крытый бассейн, газ, водопровод, электричество, отопление и городской телефон.
Дом расположен в Мирзо-Улугбекском районе столицы.