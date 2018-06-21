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В Ташкенте выставлен на продажу особняк стоимостью 1, 6 млн евро

В Ташкенте пытались продать особняк из Майами за 1,6 миллиона долларов

© olx.uz
Общество
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174754

Стоимость американского оригинала выставленного на продажу дома - 48 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте на продажу выставили особняк за 1,6 миллиона долларов. Соответствующее объявление было опубликовано на специализированном сайте OLX.

  • В Ташкенте выставлен на продажу особняк стоимостью 1, 6 млн евро
    В Ташкенте выставлен на продажу особняк стоимостью 1, 6 млн евро
    © olx.uz
  • В Ташкенте выставлен на продажу особняк стоимостью 1, 6 млн евро
    В Ташкенте выставлен на продажу особняк стоимостью 1, 6 млн евро
    © olx.uz
  • В Ташкенте выставлен на продажу особняк стоимостью 1, 6 млн евро
    В Ташкенте выставлен на продажу особняк стоимостью 1, 6 млн евро
    © olx.uz
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© olx.uz
В Ташкенте выставлен на продажу особняк стоимостью 1, 6 млн евро

В описании к объекту сообщалось, что общая площадь здания составляет 1,2 тысячи квадратных метров, в особняке восемь комнат и три этажа.

Автор заманчивого предложения присовокупил, что это проект "Беверли Хиллз", а вся мебель в доме произведена в Италии.

Подогревали интерес покупателей крытый бассейн, а также все блага цивилизации.

Это чудо, судя по информации "продавца", располагается в Мирзо-Улугбекском районе столицы.

Однако позднее ресурс деактивировал это объявление, а в Сети тут же появились реальные снимки этого же особняка, но уже в Майами. Правда, ценник двойника "ташкентского дворца" иной - 48 миллионов долларов.

С какой целью было выставлено фейковое объявление, неизвестно. Официального комментария портала OLX по этому поводу получить пока не удалось.

Теги:
Продажа, Аукцион, Цена и стоимость



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