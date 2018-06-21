Дорожку из арок установили на улице Ташкента

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. На тротуаре на Нукусской улице в Ташкенте установили рамки необычной, "скошенной" формы, вместе они образуют дорожку, сообщает портал "Народное слово".

© AFP 2018 / BRITTA PEDERSEN Дорогу велосипедистам: в Андижане построят дорожки и запустят прокат

Изначально фотографии нововведения, сделанные в дневное время, пользователи разместили в соцсетях. Пока непонятно, будут ли рамки светиться вечером.

Практика установки таких конструкций широко применяется в США.

Ранее сообщалось о появлении на аллее за Государственным Большим театром имени Алишера Навои белых футуристичных скамеек. Они представляют собой большие белые колеса с установленными внутри скамейками.

Края конструкции покрашены в цвета олимпийских колец – красный, зеленый, желтый и синий.

В 2018 году в столице Узбекистана началось масштабное благоустройство. К проекту "Ташкент любит тебя" привлекли проектировщиков знаменитого парка "Зарядье" в Москве.

В начале июня в городе установили французскую карусель, в точности повторяющую конструкцию в Париже.

В ближайшее время в городе расширят тротуары, выделят велодорожки, на перекрестках организуют общественные пространства с местами отдыха и стрит-ритейлом.