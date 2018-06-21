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В Ташкенте открылась выставка материнства и детства Kinder Expo Uzbekistan 2018

Когда взрослые становятся детьми: в Ташкенте открылась выставка Kinder Expo

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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На выставке есть все: от кукол и игрушек до современных конструкторов и спортивных комплексов.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте открылась выставка материнства и детства Kinder Expo Uzbekistan 2018, сообщает корреспондент Sputnik.

При входе во Дворец молодежи, где расположилась данная экспозиция, сразу же бросается в глаза, что здесь больше взрослых, нежели детей. Родители с огромным любопытством подходят к каждому стенду, ища для своего чада не только что-то особенное, но еще и качественное. Именно в поисках качественного товара каждый год сюда приходят многие родители.

Узбекские дети
© Flickr / Adam Jones
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Мамы и бабушки — это основой контингент проводимого мероприятия. При этом немало среди посетителей и пап, которые охотно присматриваются к детским игровым спортивным комплексам для дома, а для маленьких принцесс выбирают в подарок гостей выставки — кукол из России.

Эти куклы будто из далекого детства вернулись в современный Ташкент: голубоглазые красавицы в оригинальных платьицах так и просятся на руки. А привезли их представители одной из старейших российских фабрик игрушек "Весна". Цены по меркам местного рынка оказались весьма демократичными: от 50 до 200 тысяч сумов.

"Нашу фабрику знают здесь еще со времен Советского Союза, ей 75 лет. Мы пока на этом рынке не работаем, но азиатский рынок потенциально объемный и хороший. У вас большие семьи, много детей, ваш рынок отличается от остальных, где по одному ребенку. Приехали сюда с целью найти дистрибьюторов", — отметила представитель фабрики "Весна" Юлия Ребякова.

Рядом с ними расположился не менее интересный стенд с деревянными конструкторами ташкентского производства — Wonderwood. Как рассказала представитель компании Нигора Абдусаматова, производственный цех работает с мая этого года.

Спортивный комплекс для детей и подростков.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спортивный комплекс для детей и подростков.
"Мы создаем наши конструкторы уже более 3 лет. Раньше делали для друзей и знакомых. С этого года начали работать, что называется, в промышленных масштабах. Это наш с братом бизнес, я сама выжигаю все детали конструкций, а брат мой рисует. Спрос большой, все игрушки экологически чистые", — пояснила Нигора.

Еще одна сравнительно молодая, но уже зарекомендовавшая себя на рыке узбекская компания — Turnik.uz привезла на выставку спортивные комплексы для детей и подростков.

Детские игрушки на выставке Kinder Expo
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Детские игрушки на выставке Kinder Expo
"Сфера спортивного оборудования только начала развиваться в Узбекистане, люди начали обращать внимание на такие комплексы для дома. Спрос у нас большой, потому что наша продукция дешевле, чем зарубежные аналоги. Сейчас их стали приобретать не только для дома, но и для детских садов, площадок, парков", — отметил основатель и руководитель
компании Turnik.uz Сардор Рахимов.

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Большой интерес среди молодых мам вызвал стенд казахской компании Bebek, которая является официальным дистрибьютором по СНГ индонезийских памперсов Sweety.

"Узбекистан прежде всего интересен нам с точки зрения покупательской способности, здесь большая численность населения, большие семьи, где много детей. В Казахстане, к примеру, очень популярны японские гипоаллергенные подгузники, но они дорогие, Sweety намного дешевле и по составу точно такие же. К тому же в них нет никаких отдушек", — отметила представитель компании Bebek Бибигуль Шандалинова.

Удивительным было видеть в 40-градусную ташкентскую жару войлочные тапочки и сапоги, которые привезли сюда представители компании Floare из Молдовы. Но не только зимней обувью удивила компания, она привезла и летний ассортимент, который потихоньку раскупали посетители.

Детская обувь на выставке Kinder Expo
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Детская обувь на выставке Kinder Expo
Как отметили сотрудники компании, эта обувная фабрика работает по немецким технологиям с 1974 года. Поставляет свою продукцию преимущественно в Россию, Украину, Германию и другие страны.

"Детскую продукцию компания Floare привезла на рынок Узбекистана впервые. Эта обувь шьется по международным стандартам, и ценовая политика вполне конкурентоспособная на местном рынке. Сейчас у Floare задача изучить спрос на узбекском рынке именно на детскую обувь. Но мы уже с этой компанией работаем много лет — предприятие Bitex выпускает совместно с Floare тапочки", — отметил руководитель обувного предприятия Марат Унгер.

К примеру, босоножки для ребенка на 4-5 лет стоят 109 тысяч сумов. Цены были выставлены Floare с учетом перевозки и при этом остались приемлемыми.

Отметим, что основной целью выставки является не только демонстрация местной продукции и услуг, но и налаживание международного сотрудничества. В рамках мероприятия также запланированы мастер-классы для детей и взрослых.

Теги:
дети, Выставка, Узбекистан



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