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Узбекистон хаво йуллари

"Узбекистон хаво йуллари" увеличит частоту полетов в Казахстан

Пресс-служба "Узбекистон хаво йуллари"
Общество
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К такому решению представители сторон пришли на встрече в Астане в июне.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекистан и Казахстан на встрече в Астане договорились о серьезном увеличении частоты  рейсов между крупнейшими городами страны, сообщает информационная служба "Узбекистон хаво йуллари".

Сборная команда Колумбии по футболу
© REUTERS / RICARDO MORAES
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По итогам переговоров количество рейсов на действующих маршрутах между Ташкентом и Астаной увеличится с четырех до шести в неделю, а между Ташкентом и Алматы — с семи до десяти в неделю для каждой из сторон. В общей сложности Национальная авиакомпания Узбекистана сможет выполнять на данных направлениях 32 рейса в неделю.

Также достигнута договоренность о подписании код-шер-соглашения между НАК "Узбекистон хаво йуллари" и AirAstana. Специалисты НАК уже начали подготовку необходимой документации для заключения данного взаимовыгодного коммерческого соглашения.

По оценкам сторон, увеличение частоты полетов между странами будет способствовать развитию туризма, экономических и торговых связей.

В настоящее время НАК "Узбекистон хаво йуллари" выполняет полеты на комфортабельных самолетах А320 в Алматы ежедневно, в Астану — четыре раза в неделю: по первым, четвертым, шестым и седьмым дням недели.

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Теги:
Астана, Казахстан, Узбекистон хаво йуллари



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