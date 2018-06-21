В Узбекистане за первое полугодие открыто 13 новых соборных мечетей

Половина из них начала работу в Сурхандарьинской области, вдоль крупных трасс планируется открыть мини-мечети для духовных нужд туристов и всех тех, кто находится в дороге.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане в первом полугодии 2018 года было открыто 13 новых соборных мечетей.

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"Только в Сурхандарьинской области начали свою деятельность семь новых соборных мечетей", — отметил председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усманхон Алимов в своем выступлении на международном форуме "Общие духовные ценности братских народов", который прошел в Казахстане накануне.

В нем приняли участие около 600 представителей духовенства Узбекистана и Казахстана. Они обменялись опытом работы, обсудили вопросы повышения профессионализма и знаний работников мечетей, их имиджа и ответственности, роли в современном обществе, сообщает Управление мусульман.

По мнению организаторов, встреча позволит укрепить духовное сотрудничество двух братских стран, планируется совместно организовать паломничество по святым местам, провести исследовательские работы.

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Напомним, ранее стало известно, что вдоль крупных трасс в Узбекистане планируется открыть мини-мечети для духовных нужд туристов и всех тех, кто находится в дороге. Они смогут одновременно вмещать до 20-30 человек.

При этом мини-мечети не будут предназначаться для проведения пятничных проповедей и других торжественных собраний, а лишь для совершения омовения и намаза людьми, которые находятся в дороге.

Кроме того, в 2017 году в международном аэропорту Ташкента были открыты комнаты для совершения намаза.