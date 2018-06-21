В Узбекистане за первое полугодие открыто 13 новых соборных мечетей

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане в первом полугодии 2018 года было открыто 13 новых соборных мечетей.
В нем приняли участие около 600 представителей духовенства Узбекистана и Казахстана. Они обменялись опытом работы, обсудили вопросы повышения профессионализма и знаний работников мечетей, их имиджа и ответственности, роли в современном обществе, сообщает Управление мусульман.
По мнению организаторов, встреча позволит укрепить духовное сотрудничество двух братских стран, планируется совместно организовать паломничество по святым местам, провести исследовательские работы.
При этом мини-мечети не будут предназначаться для проведения пятничных проповедей и других торжественных собраний, а лишь для совершения омовения и намаза людьми, которые находятся в дороге.
Кроме того, в 2017 году в международном аэропорту Ташкента были открыты комнаты для совершения намаза.