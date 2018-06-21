Россия и Узбекистан достроят радиотелескоп "Суффа"

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Россия и Узбекистан планируют достроить на юге республики уникальный радиотелескоп "Суффа" для изучения космоса.
Делегация в составе представителей Российской академии наук и министерства науки и высшего образования России посетила Узбекистан, пишет РИА Новости.
В ходе визита обсуждался вопрос реализации проекта строительства радиотелескопа "Суффа", предназначенного для приема сигналов из космоса в миллиметровом диапазоне длин волн, сообщил Сергеев. Он напомнил, что строительство этого 70-метрового радиотелескопа началось в 1985 году на плато Суффа, но в 1991 году было законсервировано. В 2005 году была проведена экспертиза состояния объекта.
"Сейчас на уровне руководителей государств принято решение, что радиотелескоп "Суффа" будет достраиваться в рамках международной обсерватории", — сказал Сергеев.
"Миллиметровый диапазон длин волн позволяет, например, видеть участки зарождения звезд, ядра дальних галактик, по существу — далекое прошлое Вселенной", — в свою очередь пояснил вице-президент РАН Юрий Балега.
Во-первых, до сих пор на территории России нет радиотелескопов, работающих в миллиметровом диапазоне, отметил Сергеев. Во-вторых, сейчас речь идет о создании в мире целой сети "миллиметровых" радиотелескопов, и "Суффа" может стать одним из элементов такой сети. Наконец, с учетом того, что в России планируется реализовать проект обсерватории "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") с 10-метровым космическим телескопом, предназначенном для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах, то "Суффа" и "Миллиметрон" могли бы составить "уникальную пару" аппаратов, которой нет ни у кого в мире, добавил Сергеев.
Кроме того, ученые России и Узбекистана обсуждают возможность строительства на площадке узбекской обсерватории Майданак еще одного телескопа миллиметрового диапазона, который также работал бы в паре с "Суффой". Сергеев отметил, что "было бы очень интересным" участие в работе "Суффы" ученых и из третьих стран. "Я думаю, что со временем они придут в проект", — добавил глава РАН.
Согласно оптимистичным оценкам, достройку телескопа возможно выполнить к 2024 году, сказал Сергеев. Российская сторона будет отвечать за непосредственно инструментальную часть проекта, а Узбекистан — за создание необходимой инфраструктуры. Что касается финансовой стороны проекта, то если в 2005 его стоимость оценивалась примерно в 50 миллионов долларов, то в настоящее время — на уровне 100 миллионов долларов, добавил глава РАН.
Проект "Суффа" имеет и "серьезное политическое значение", подчеркнул Сергеев. Речь идет не только о восстановлении научного присутствия России в странах бывшего СНГ. "Это, если хотите, вопрос не только науки, но и культуры, и языка", — пояснил глава РАН. Сергеев выразил надежду, что работать на "Суффу" поедут и российские специалисты, и представители узбекской диаспоры из разных стран.
В целом, проект "Суффа" должен стать "символом возрождения российско-узбекских связей", резюмировал Сергеев.