Инспекторы в Ташкенте проверят водителей на алкотестерах

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Сотрудники Управления безопасности дорожного движения (УБДД) в Ташкенте выдадут алкотестеры, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Sputnik / Рамиз Бахтияров Балльную систему штрафов водителей внедрят в Узбекистане в будущем году

Мера вводится в соответствии с постановлением президента об обеспечении общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с безопасностью в столице.

За месяц Минздрав, Генпрокуратуры, Верховный суд и МВД должны разработать упрощенный порядок определения состояния алкогольного опьянения у участников дорожного движения.

До этого момента у инспекторов не было ни алкотестеров, ни специальных полномочий для проведения экспертизы на месте.

Они имели право только попросить водителя проехать в наркодиспансер или психоневрологическую больницу.

В апреле в Узбекистане представили проект Концепции безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы. Власти ввели ужесточение штрафов, автомобили оснастили видеорегистраторами.

Кроме того, до сентября в детских садах республики введут систему специального обучения правилам дорожного движения.