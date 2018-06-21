Инспекторы в Ташкенте проверят водителей на алкотестерах

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Сотрудники Управления безопасности дорожного движения (УБДД) в Ташкенте выдадут алкотестеры, сообщает портал "Новости Узбекистана".
Мера вводится в соответствии с постановлением президента об обеспечении общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с безопасностью в столице.
За месяц Минздрав, Генпрокуратуры, Верховный суд и МВД должны разработать упрощенный порядок определения состояния алкогольного опьянения у участников дорожного движения.
До этого момента у инспекторов не было ни алкотестеров, ни специальных полномочий для проведения экспертизы на месте.
Они имели право только попросить водителя проехать в наркодиспансер или психоневрологическую больницу.
В апреле в Узбекистане представили проект Концепции безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы. Власти ввели ужесточение штрафов, автомобили оснастили видеорегистраторами.
Кроме того, до сентября в детских садах республики введут систему специального обучения правилам дорожного движения.