Мастера плова из России смогут выиграть поездку в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Россияне смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее приготовление узбекских блюд, объявленном посольством Узбекистана в России, государственным комитетом Узбекистана по развитию туризма, национальной авиакомпанией "Узбекистон хаво йуллари", телерадиокомпанией республики, хокимиятами Самаркандской, Бухарской и Хорезсмской областей, а также кулинаром и телеведущим Сталиком Ханкишиевым.
Конкурс пройдет в несколько этапов. На финал в Москву пригласят пять участников, которые приготовят свои коронные блюда и представят их на суд шеф-поваров и мастеров узбекской кухни. Три победителя получат в качестве приза поездку в Узбекистан с посещением Ташкенда, Бухары, Самарканда и Хорезма.
Выходцы из Узбекистана к участию в конкурсе не допускаются.