Мастера плова из России смогут выиграть поездку в Узбекистан

Для участия в конкурсе нужно самостоятельно приготовить блюдо, запечатлев весь процесс на видео, и опубликовать получившийся ролик в YouTube с пометкой "На конкурс узбекской кухни Сталика Ханкишиева".

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Россияне смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее приготовление узбекских блюд, объявленном посольством Узбекистана в России, государственным комитетом Узбекистана по развитию туризма, национальной авиакомпанией "Узбекистон хаво йуллари", телерадиокомпанией республики, хокимиятами Самаркандской, Бухарской и Хорезсмской областей, а также кулинаром и телеведущим Сталиком Ханкишиевым.

© Sputnik / Евгений Биятов Сталик Ханкишиев: Россия меняется под влиянием узбекской кухни

Для участия в конкурсе нужно самостоятельно приготовить блюдо, запечатлев весь процесс на видео, и опубликовать получившийся ролик в YouTube с пометкой "На конкурс узбекской кухни Сталика Ханкишиева". Ссылку на ролик нужно также оставить в комментариях под видео о конкурсе в аккаунте Ханкишиева.

Конкурс пройдет в несколько этапов. На финал в Москву пригласят пять участников, которые приготовят свои коронные блюда и представят их на суд шеф-поваров и мастеров узбекской кухни. Три победителя получат в качестве приза поездку в Узбекистан с посещением Ташкенда, Бухары, Самарканда и Хорезма.

Выходцы из Узбекистана к участию в конкурсе не допускаются.