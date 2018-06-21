Норов: должны быть условия для молодежи, чтобы они хотели создать стартапы

Владимир Норов рассказал об инициативах президента Узбекистана, выдвинутых на саммите ШОС, остановив внимание на проектах для молодежи.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Об инициативах Узбекистана в отношении молодежи рассказал Владимир Норов, который с января 2019 года будет исполнять обязанности генсекретаря ШОС.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Владимир Норов: буду работать в интересах всех стран ШОС

На саммите ШОС в Циндао было внесено несколько инициатив президента Шавката Мирзиёева.

Страны-участники ШОС приняли совместное обращение глав государств к молодежи по инициативе президента Узбекистана. Данный документ направлен на просвещение молодежи к активной предпринимательской деятельности, науки, технологии, инновациям.

"Для этого надо создавать все условия, чтобы они хотели открывать стартапы и другие проекты", — сказал Директор института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Владимир Норов.

Напомним, Саммит ШОС состоялся в китайском прибрежном городе Циндао 9-10 июня, по его итогам подписано порядка 20 совместных документов, главный из которых — Циндаоская декларация.