Названы даты открытия четырех консульств Узбекистана в России

Посол выразил надежду, что консульство в Екатеринбурге заработает уже в июле или августе. Дипломат напомнил, что в марте начало работать новое генконсульство Узбекистана в Санкт-Петербурге. На территории РФ ранее действовали только два внешнеполитических представительства Узбекистана — посольство республики в Москве и консульство в Новосибирске.
По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около миллиона человек) от мигрантов в России, на них оформляется примерно половина (765,8 тысячи) всех выдаваемых трудовых патентов.