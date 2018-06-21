Названы даты открытия четырех консульств Узбекистана в России

Консульство в Екатеринбурге заработает в июле или августе, ранее на территории России их было всего два - в Москве и Новосибирске.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекистан планирует открыть в 2018 году консульства в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке.

"В этом году планируется открытие наших консульств в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке", — сообщил РИА Новости посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов.

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Посол выразил надежду, что консульство в Екатеринбурге заработает уже в июле или августе. Дипломат напомнил, что в марте начало работать новое генконсульство Узбекистана в Санкт-Петербурге. На территории РФ ранее действовали только два внешнеполитических представительства Узбекистана — посольство республики в Москве и консульство в Новосибирске.

По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около миллиона человек) от мигрантов в России, на них оформляется примерно половина (765,8 тысячи) всех выдаваемых трудовых патентов.