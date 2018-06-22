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Министерство обороны РФ

Обнародованы исторические документы о первых сражениях ВОВ

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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С рассекреченными архивными документами могут ознакомиться все желающие.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Уникальные исторические документы, рассказывающие о первых сражениях Великой Отечественной войны, обнародовало Министерство обороны России. Среди них — первый советский боевой приказ войны и трофейная карта немецкого плана "Барбаросса".

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В день начала Великой Отечественный войны, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби.

"Сегодня, в День памяти и скорби, на официальном сайте военного ведомства размещен уникальный электронный информационный ресурс, посвященный событиям первых дней самой ожесточенной и кровопролитной войны XX столетия – Великой Отечественной", — сообщает Минобороны.

Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства совместно с центральным архивом Минобороны нашел и оцифровал уникальные, ранее не публиковавшиеся документы.

Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами — директивами наркомата обороны СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и первыми указами о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной армии.

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Среди документов — копия директивы наркомата обороны №1 от 22 июня 1941 года, подписанная начальником генштаба Георгием Жуковым и наркомом обороны Семеном Тимошенко и переданная в ночь на 22 июня командующим 3-й, 4-й и 10-й армиями, а также рассекреченная копия рукописного боевого приказа наркомата обороны №2 от 22 июня 1941 года, собственноручно составленного Жуковым спустя три часа после начала войны – в 7:15 утра. Приказ предписывает Красной армии "всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу", а бомбардировочной и штурмовой авиации — уничтожать вражеские самолеты на аэродромах базирования и группировки наземных войск "на глубину германской территории до 100-150 километров".

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Теги:
документы, Война, Великая Отечественная война, Министерство обороны России



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