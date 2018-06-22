В МЧС Узбекистана рассказали, как избежать теплового удара

Узбекские спасатели дали рекомендации, как вести себя во время жары.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовало памятку о том, как избежать теплового удара.

Спасатели рекомендуют в жару носить светлую воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка, обязательно надевать головной убор и попытаться находиться в тени.

"Постарайтесь в самое жаркое время, с 12:00 до 16:00, не выходить на улицу", - отмечается на сайте МЧС.

Кроме того, необходимо пить много воды и чаще принимать душ.

Отдыхая на пляже, в реку необходимо заходить постепенно, предварительно смочив водой грудь, спину, голову, а затем уже погружаться всем телом.

Напомним, прошлым летом в Ташкенте двое детей задохнулись в квартире из-за жары, так как мать заперла все окна в помещении и оставила малышей одних дома.