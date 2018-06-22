В МЧС Узбекистана рассказали, как избежать теплового удара

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовало памятку о том, как избежать теплового удара.
Спасатели рекомендуют в жару носить светлую воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка, обязательно надевать головной убор и попытаться находиться в тени.
"Постарайтесь в самое жаркое время, с 12:00 до 16:00, не выходить на улицу", - отмечается на сайте МЧС.
Кроме того, необходимо пить много воды и чаще принимать душ.
Отдыхая на пляже, в реку необходимо заходить постепенно, предварительно смочив водой грудь, спину, голову, а затем уже погружаться всем телом.
Напомним, прошлым летом в Ташкенте двое детей задохнулись в квартире из-за жары, так как мать заперла все окна в помещении и оставила малышей одних дома.