Абдулла Арипов о качестве учебников: даже школьники находят в них ошибки

Премьер-министр Узбекистана дал указания по выпуску учебников в соответствии с международными стандартами.

ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов остался недоволен качеством школьных учебников, "в которых даже ученики находят ошибки".

Накануне глава правительства провел совещание, посвященное совершенствованию системы народного образования.

Арипов подчеркнул, что в последние годы внимание обращалось не на содержание учебника, а на его автора.

"К сожалению, основной критерий соизмерялся понятием: "Этот учебник написал знакомый такого-то лица", - цитирует слова министра Podrobno.uz.

Арипов дал указания по выпуску учебников в соответствии с международными стандартами.

Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана В Узбекистане школы перестанут подчиняться хокимиятам

Также чиновник порекомендовал увеличить количество этажей в строящихся учебных заведениях до четырех и пяти. Он отметил, что сейчас большинство зданий школ двух- и трехэтажные.

Важным вопросом остается и координация с современными требованиями инфраструктуры школ.

Арипов утверждает, что таким образом в школах сможет учиться большее число детей и не придется организовывать учебный процесс в три смены.