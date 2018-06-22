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Первоклассники на уроке

Абдулла Арипов о качестве учебников: даже школьники находят в них ошибки

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Премьер-министр Узбекистана дал указания по выпуску учебников в соответствии с международными стандартами.

ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов остался недоволен качеством школьных учебников, "в которых даже ученики находят ошибки".

Накануне глава правительства провел совещание, посвященное совершенствованию системы народного образования.

Арипов подчеркнул, что в последние годы внимание обращалось не на содержание учебника, а на его автора.

"К сожалению, основной критерий соизмерялся понятием: "Этот учебник написал знакомый такого-то лица", - цитирует слова министра Podrobno.uz.

Арипов дал указания по выпуску учебников в соответствии с международными стандартами.

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Также чиновник порекомендовал увеличить количество этажей в строящихся учебных заведениях до четырех и пяти. Он отметил, что сейчас большинство зданий школ двух- и трехэтажные.

Важным вопросом остается и координация с современными требованиями инфраструктуры школ.

Арипов утверждает, что таким образом в школах сможет учиться большее число детей и не придется организовывать учебный процесс в три смены.

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